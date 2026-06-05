Mahiques advirtió que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de la jueza platense

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , aseguró este viernes que el presidente Javier Milei no está obligado a emitir el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli , luego de ser designada por el Senado para ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, que aún no se conformó.

En medio de la polémica por la aprobación del pliego de Michelli, quien había sido vetada por Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, ahora Mahiques dejó abierta la posibilidad que Milei no la nombre. "El Presidente tiene la facultad no solo de elegir a un candidato de la terna y mandarlo sin tener que dar explicaciones, sino de retirarlo", dijo.

"Yo le recomiendo al presidente cuáles y en qué momento se tienen que firmar los decretos. Cuando se considere que sea el momento oportuno para garantizar la seguridad de la Justicia y el servicio de justicia, se firmará. Ya el Senado lo habilitó, no lo obligó, al Presidente al firmar el decreto" , sentenció.

El pliego de Michelli cosechó 44 votos a favor , entre el peronismo, el PRO, la UCR, los bloques provinciales y el libertario Francisco Paoltroni. En tanto, 18 senadores de La Libertad Avanza votaron en rechazo a la nominación y hubo 2 abstenciones, que correspondieron a Patricia Bullrich y la chaqueña Silvana Schneider (UCR).

La polémica por la designación de jueces

En declaraciones a radio Mitre, el funcionario nacional destacó que "el cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, el de ella como el de otros dos candidatos propuestos".

Además, precisó: "Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo".

Sobre los próximos pasos, el ministro precisó que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos la semana próxima, con el objetivo de superar los 200 en total. Confirmó que hay seis vacantes de tribunales orales federales de Comodoro Py en condiciones de ser cubiertas.

Para la Cámara Federal y los juzgados de primera instancia de ese fuero, en cambio, aún no hay ternas disponibles, aunque el Consejo de la Magistratura tratará esas designaciones en un plenario próximo. También hay múltiples vacantes en cámaras federales del interior del país listas para ser resueltas por el Ejecutivo.

Fuente: Agencia DIB