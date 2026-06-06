sábado 06 de junio de 2026
6 de junio de 2026 - 17:52

Velorio del Indio: la familia pidió "no caer en provocaciones" y "tener paciencia"

"No es momento de sacar la rabia (...) cuidémonos como él nos pidió siempre", pidieron en un comunicado. Dieron preciones para acceder al predio, en Avellaneda.

Por Agencia DIB
El polideportivo Gatica, en Avellaneda.

El polideportivo Gatica, en Avellaneda.

La familia de Carlos “Indio” Solari pidió “no caer en provocaciones” y por el contrario “ser pacientes” durante el funeral público del músico, que se realizará mañana desde las 11 en el Polideportivo Gatica, en Avellaneda, al tiempo que difundió un mapa del lugar, para facilitar el acceso.

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“Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia ni de caer en provocaciones, sino de estrechar lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos pidió siempre”, señala el texto, difundido en redes.

La despedida del Indio será en el Polideportivo Gatica, en el Parque de los Trabajadores de Villa Domínico -Avellaneda- que estará abierto “hasta que haga falta”, se aclaró. El predio está ubicado en Avenida Mitre al 5000, y el acceso, según se aclaró en un mapa que también fue difundido en redes, será “únicamente por Av. Bartolomé Mitre y General Otero”.

El dispositivo de Seguridad estará a cargo de la policía Bonaerense, que dispuso 1.5000 efectivos para cuidar el orden. También habrá baños químicos y postas sanitarias en la zona, donde se espera una gran afluencia para dar el último adiós a Solari, algo que ya comenzó de modo espontáneo en plazas y otros lugares públicos de todo el país, donde se multiplicaron las muestras de afecto.

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Fuente: Agencia DIB.

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