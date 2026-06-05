El kirchnerismo pidió velar al Indio en el Congreso, pero Menem se negó: la familia dijo que se hará mañana

La bancada de Unión por la Patria le solicitó a Martín Menem, con el aval de su familia, velar al Indio Solari en el Congreso. Pero el presidente de la Cámara aseguró que el Palacio "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud" y aseguró que el Gobierno está a disposición de la familia para encontrar otro lugar acorde. Finalmente, la familia comunicó que el velorio público será mañana, en hora y lugar a confirmar.

Las últimas horas del Indio: un "ACV hermorrágico" y el cuerpo hallado en el interior de la pileta

La misa del adiós: miles se lanzaron a las calles y las plazas en todo el país para despedir al Indio Solari

El pedido para llevar adelante el velatorio fue notificado a media mañana por la bancada de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez. " Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós", escrivieron los legisladores kirchneristas .

Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós. Solicitud presentada al Presidente de la HCDN, Martín Menem. pic.twitter.com/VMtYa1ME4G

"El error es dejar que se convoque a una misa ricotera en Plaza de Mayo sin que haya un lugar de contención", advertían desde el peronismo. Además señalaban que la familia del Indio está esperando una respuesta para avanzar.

"Abran el Congreso!!! El Indio es de la Argentina y más! Merece el mayor respeto y la despedida debe ser con todos los honores!", reclamó también en redes Malena Galmarini.

Pasadas las 16, Menem finalmente respondió con un comunicado en redes. "Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", señaló.

Y agregó: "Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2062977225281134714&partner=&hide_thread=false Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida.



Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas… — Martin Menem (@MenemMartin) June 5, 2026

Finalmente, la familia comunicó a través de la cuenta @Indiosolarioficial que la despedida al Indio será mañana. "Tan pronto está asegurada la hora a partir de la cuál se desarrollará ,y también el lugar (quie no será Parque Leloir) , se los haremos saber", indicaron en un comunicado publicado allí.

La visita de Máximo Kirchner

Este mediodía, el diputado nacional Máximo Kirchner se acercó a la casa de Parque Leloir tras conocerse la noticia, y discutió con unos policías que no lo dejaban entrar al lugar, precintado por indicación de la Justicia para dilucidar las razones del fallecimiento. Tanto el jefe de La Cámpora como la ex presidenta Cristina Kirchner mantenían una relación amistosa con el músico, al que visitaban en su domicilio.

Máximo Kirchner llegando a Parque Leloir tras saber que falleció "Indio" Solari: líder de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota". Foto: Luciano Thieberger.Máximo Kirchner llegando a Parque Leloir tras saber que falleció "Indio" Solari: líder de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota". Foto: Luciano Thieberger.

Cristina Kirchner tuiteó una foto del cantante con una de sus icónicas canciones: "Vivir solo cuesta vida".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2062971106483486859&partner=&hide_thread=false Vivir solo cuesta vida. pic.twitter.com/X4cwqCa5r2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 5, 2026

Otras bancadas también hicieron la propuesta. "Presenté una nota ante las autoridades de la Cámara de Diputados para en el Congreso se pueda dar el último adiós al Indio, si así la familia lo decide. Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad", tuiteó el radical Pablo Juliano.

Fuente: Agencia DIB.