sábado 06 de junio de 2026
6 de junio de 2026 - 09:51

Crisis en el Parque Industrial Pilar: denuncian despidos y falta de pago de salarios

El conflicto en Pilar afecta a Gases Comprimidos, una empresa dedicada a la comercialización de gases de aplicación industrial y medicinal.

Por Agencia DIB
La crisis en la empresa de Pilar ya lleva un mes y medio de duración.

La crisis en la empresa de Pilar ya lleva un mes y medio de duración.

Resumen de Pilar

En una situación de tensión que ya lleva varias semanas, la empresa Gases Comprimidos, instalada en el Parque Industrial de Pilar y actualmente bajo la conducción de la firma Cascia, continúa sin encontrar una solución y suma nuevos capítulos de tensión con sus trabajadores.

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Tras apercibimientos, denuncias y nuevos despidos, ahora los empleados informaron que los sueldos no fueron abonados en la fecha estipulada dentro de los plazos legales establecidos. Gases Comprimidos es una empresa con 56 años de trayectoria en la comercialización de gases de aplicación industrial y medicinal.

Cronología de un conflicto

Según informó Resumen de Pilar, la disputa comenzó a fines de abril tras la desvinculación de dos trabajadores luego del cambio de propietarios de la compañía, que fue adquirida en enero por una empresa de origen tucumano. Frente a esa situación, el Ministerio de Trabajo dispuso una conciliación obligatoria con el objetivo de frenar las medidas y abrir una instancia de negociación entre las partes.

Sin embargo, lejos de encaminarse hacia una solución, el conflicto volvió a escalar durante los últimos días. El lunes pasado se concretó una nueva desvinculación y, de acuerdo con lo denunciado por los trabajadores, también comenzaron a emitirse notas de apercibimiento dirigidas a distintos empleados de la planta. A eso se sumó el atraso en el pago de salarios, aunque las partes confían en hallar un pronto acuerdo.

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