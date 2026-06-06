sábado 06 de junio de 2026
6 de junio de 2026 - 15:41

Kicillof participará del velorio del Indio Solari en Avellaneda

El gobernador asistirá "a modo personal". La seguridad en el predio de Guernica estará a cargo de la policía bonaerense.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof.

El gobernador Axel Kicillof.

DIB.

El gobernador Axel Kicillof formará parte del velorio del músico Carlos “Indio” Solari, que se realizará este domingo desde las 11 en el Polideportivo Gatica, en la localidad de Guernica, en el partido de Avellaneda.

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Kicillof decretó tres días de duelo por el fallecimiento de Solari y decidió participar “a modo personal” de las exequias, dijeron a DIB fuentes de la gobernación. Aun no está definido quien lo acompañará ni la hora a la que concurrirá.

Uno de los aspectos centrales del despliegue logístico en torno al velorio, la protección de seguridad y también de asistencia sanitaria, están a cargo del ministro de Seguridad, Javier Alonso, ya que la familia optó por Avellaneda, un distrito bonaerense.

El lugar para realizar el velorio provocó algún roce político, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se negara a prestar las instalaciones del Congreso, que habían sido solicitadas por el bloque de Diputados de Unión por la Patria.

Menem adujo que las instalaciones no reúnen las condiciones edilicias ni de seguridad para el evento, y se puso a “absoluta” disposición de la familia Solari para encontrar otro sitio. Por la noche, el gobierno ofreció Tecnópolis como una alternativa, pero finalmente la familia eligió Avellaneda.

Según supo este medio, la primera opción había sido el Estadio de Racing, pero la institución se habría negado. El predio donde finalmente se realizará está a cargo del municipio, que comanda el peronista Jorge Ferraresi. Una de las opciones que se barajó fue La Plata, pero la familia prefirió evitar la ciudad, por el riesgo que supone le traslado de miles de personas por la autopista.

Fuente: Agencia DIB.

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