La apuesta de Tuchel en Inglaterra: ¿genio estratega o verdugo de las estrellas?

La oficialización de la lista de 26 futbolistas para la próxima Copa del Mundo convirtió a Inglaterra en un hervidero de debates. Thomas Tuchel, lejos de buscar consenso, tomó una decisión que marcará su legado en el banquillo: dejar fuera de la convocatoria a referentes que parecían inamovibles. Nombres como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer son los grandes ausentes de una nómina que sembró la inquietud en todo el país.

La sorpresa no solo se limita a la prensa y los aficionados: el propio Harry Maguire fue el primero en expresar públicamente su decepción tras conocer que no formaría parte del proyecto mundialista. Ante esto, la respuesta de Tuchel fue tan fría como pragmática, lamentando que el defensor no hubiera compartido sus sentimientos en las charlas previas. Esta gestión de los vínculos personales, sumada a la exclusión de futbolistas de jerarquía, situó al entrenador en el ojo de la tormenta.

Inglaterra, que solo conquistó el Mundial en 1966, fue protagonista en las últimas dos ediciones del torneo, aunque evidenció falta de actitud en momentos decisivos para aspirar a un nuevo título. El equipo vivió un proceso traumático en años recientes: en Rusia 2018 llegó a semifinales y fue eliminado por Croacia; en Qatar 2022 alcanzó los cuartos de final, cayendo ante Francia por 2-1 tras un penal fallado por Harry Kane. Más recientemente, la herida sigue abierta tras la derrota frente a España por 2-1 en la final de la última Eurocopa.

Desde hace 60 años, Inglaterra no gana un título, y el Mundial 2026 se presenta como la oportunidad de oro para romper la sequía. La realidad es que el equipo debe revertir uno de los peores momentos en la historia de la Selección. En esta edición, el conjunto inglés integrará el Grupo L junto a Ghana, Croacia y Panamá, un escenario que, sobre el papel, parece accesible, pero que bajo la lupa de la crítica actual se percibe como una trampa.

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La nómina bajo la lupa: una revolución controvertida

La lista confirmada por Tuchel incluye nombres como Jordan Pickford, Dean Henderson y James Trafford en el arco. En defensa, destacan Reece James, Tino Livramento y John Stones, pero la ausencia de Maguire y Alexander-Arnold es la que domina las tertulias de café en Londres y Manchester. En el mediocampo, la presencia de Jude Bellingham y Declan Rice busca equilibrar un sector que, tras dejar fuera a Foden y Palmer, parece haber perdido parte de su creatividad ofensiva.

La decisión de Tuchel suscitó críticas masivas, ya que su elección será cuestionada inevitablemente si la Selección no logra resultados inmediatos.

Si bien otros estrategas justificaron sus selecciones bajo la premisa de la “perfección posible”, Tuchel sostuvo un hermetismo casi absoluto. En el caso del alemán, la prensa inglesa ya lo señala como la diana principal ante el menor signo de flaqueza en la competición.

¿La última frontera de Tuchel?

La gestión de Tuchel ha dividido al país. Mientras algunos defienden la necesidad de un "borrón y cuenta nueva" para limpiar los vicios de un equipo que históricamente se bloquea en instancias finales, otros ven en la ausencia de Foden y Palmer un desperdicio de talento generacional. La presión sobre el alemán es asfixiante. Él mismo admitió sorpresa ante las reacciones de sus propios jugadores, lo que sugiere una brecha comunicacional que podría escalar si el ambiente en la concentración se vuelve tenso.

Inglaterra se enfrenta a una encrucijada: con el Grupo L como primer obstáculo, el equipo de Tuchel tiene el deber de demostrar que su lista no es una caprichosa selección de nombres, sino un diseño pensado para la resiliencia. La falta de un título durante seis décadas es un lastre demasiado pesado para que una gestión técnica sea recibida con paciencia. En el fútbol actual, donde la inmediatez es la moneda de cambio, la apuesta del alemán se juega su validez en el césped, donde los nombres propios importan menos que la capacidad de ganar.

En última instancia, el Mundial 2026 será el escenario definitivo para Thomas Tuchel: si Inglaterra triunfa, será recordado como el hombre que tuvo el valor de romper con la inercia de una generación dorada, pero estéril; si el equipo fracasa, su nombre quedará marcado como el del estratega que, en un exceso de confianza, desmanteló a un equipo capaz de pelear por la gloria. La mesa está servida, y el juicio de la historia será implacable con quien decidió, por voluntad propia, navegar sin sus mejores cartas.

Fuente: Agencia DIB