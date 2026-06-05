El Gobierno negó la venta de la Base Naval de Mar del Plata

En los últimos días corrieron versiones en la ciudad de Mar del Plata que hablaban de la eventual venta de tierras de la Base Naval . Tal es así, que la Comisión de Obras del Concejo Deliberante de General Pueyrredon avanzó con un pedido de informes. A todo esto, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que negó rotundamente esa posibilidad y remarcó que "su continuidad operativa es indiscutible" .

Los rumores tomaron fuerza a partir del mes pasado, cuando se oficializó a partir del DNU 314/2026 el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), que incorpora líneas de financiamiento que contemplan la posibilidad de vender o concesionar bienes inmuebles del Estado para generar recursos .

En ese momento, según cuentan medios locales, desde distintos sectores comenzaron a manifestar inquietud por el futuro de inmuebles estratégicos ubicados en la ciudad, entre ellos la Base Naval.

Así, el bloque de Acción Marplatense/Movimiento Derecho al Futuro del Concejo (kicillofistas) señaló sus dudas respecto a las intenciones del Gobierno de Javier Milei con el DNU mencionado.

“No hay decisión sobre ventas o desafectaciones”

Esa preocupación fue desmentida por el Ministerio de Defensa, que en un texto aclaró que no existe "análisis, consideración o decisión alguna orientada a la venta o desafección" de la instalación militar, "ni de ningún otro bien estratégico de las Fuerzas Armadas".

Además, la cartera precisó que "las versiones que han circulado en medios de comunicación no tienen sustento en ningún documento oficial, ninguna instrucción cursada a las Fuerzas Armadas ni ninguna política en curso", y advirtió que "se trata de especulaciones de origen político local que no se corresponden con información oficial".

En tanto, con respecto al Plan ARMA, subrayaron que "su propósito es el opuesto al que sugieren dichas versiones" y que en realidad "busca dotar al sistema de defensa de una fuente de financiamiento sostenida para modernizar sus capacidades operativas", ya que el decreto "establece mecanismos de reinversión de recursos generados por bienes del Estado".

“Una instalación estratégica”

"La Base Naval Mar del Plata es una instalación estratégica de primer orden, sede del Comando de la Fuerza de Submarinos, el Área Naval Atlántica y la Agrupación de Buzos Tácticos. Este año, además, cumple cien años de existencia ininterrumpida: un siglo de presencia en el Atlántico Sur, formación de marinos y resguardo de los intereses marítimos de la Nación. Su continuidad operativa es indiscutible y no está sujeta a revisión de ningún tipo", añadieron sobre el valor de la base establecida en la Escollera Norte.

En último lugar, el Ministerio de Defensa reiteró su compromiso "con la transparencia institucional y con la comunidad marplatense", y garantizó "la plena continuidad de todas las funciones operativas, logísticas y de formación que se desarrollan en la Base Naval y en el conjunto de las instalaciones de las Fuerzas Armadas en todo el país".

Fuente: Agencia DIB