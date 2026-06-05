FESINTRAS y SER Salud impulsan una agenda común en La Rioja en defensa de la salud pública

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) llevó adelante una intensa agenda de actividades en la provincia de La Rioja junto a SER Salud, que incluyó una conferencia de prensa de presentación, una reunión con el ministro de Salud provincial y recorridas por hospitales de la ciudad de Chilecito para relevar las principales problemáticas del sector.

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La agenda comenzó con la presentación oficial de FESINTRAS en La Rioja, realizada junto a SER Salud, organización recientemente incorporada a la Federación. La actividad reunió a integrantes de la Comisión Directiva y delegados del interior provincial en un espacio donde se analizó la situación que atraviesa el sistema sanitario tanto a nivel nacional como local.

Durante la conferencia de prensa, las organizaciones denunciaron las consecuencias del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional sobre el sistema de salud, expresadas en recortes presupuestarios, falta de insumos y medicamentos, deterioro de las condiciones de atención y dificultades crecientes para garantizar el acceso de la población a la salud pública.

“Estamos construyendo una agenda federal para defender la salud pública y a quienes la sostienen todos los días. El ajuste nacional golpea directamente a los hospitales, a los centros de salud y a las condiciones laborales de los equipos. En este escenario, es clave fortalecer la organización en cada provincia y articular las luchas en todo el país”, afirmó Pablo Maciel, secretario general de FESINTRAS.

En el marco de la visita, autoridades de ambas organizaciones mantuvieron una reunión con el ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, a quien le plantearon la necesidad de convocar a una paritaria para los trabajadores de la salud pública de la provincia. Además, reclamaron una Ley de Carrera Sanitaria, un convenio colectivo de trabajo para el sector, una urgente recomposición salarial y el pase a planta de los trabajadores precarizados. A lo largo del encuentro, también se analizó el impacto del desfinanciamiento nacional sobre las provincias, particularmente tras el cierre del Programa Remediar, y se acordó avanzar en una agenda de trabajo conjunta mediante futuros encuentros.

La agenda concluyó con recorridas por los hospitales “Eleazar Herrera Motta” y pediátrico “Saúl Menem” de la ciudad de Chilecito.

“En cada servicio escuchamos las mismas preocupaciones: salarios que no alcanzan, personal insuficiente, problemas edilicios y de equipamiento, precarización laboral y obras paralizadas que afectan el funcionamiento de los hospitales. Los trabajadores de la salud necesitan respuestas concretas para garantizar una atención de calidad a la población”, señaló Roberto Carrizo, secretario general de SER Salud.

Las actividades reafirmaron el compromiso de FESINTRAS y SER Salud con la construcción de una agenda federal en defensa de la salud pública, el trabajo digno y los derechos de los trabajadores del sistema sanitario en La Rioja y en todo el país.

Fuente: Agencia DIB.