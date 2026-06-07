Bélgica: el ocaso de una generación en busca de su identidad

Sobrevuela una suerte de tristeza elegante en el fútbol belga, una que no proviene de la derrota, sino de la certeza de haber tenido todo lo necesario para reinar y, sin embargo, verlo diluirse entre los dedos. Durante años, los estadios europeos fueron el escenario donde esta estirpe de futbolistas elegidos desplegaba una gramática propia. Pero el tiempo, ese juez implacable que no entiende de jerarquías ni de rankings, dictó sentencia. Hoy el Seleccionado ya no carga con la pesada túnica de los favoritos: abraza la responsabilidad de ser el custodio de un legado que corre el riesgo de extinguirse si no encuentra, en la adversidad, una nueva razón para creer.

La historia de Bélgica en la última década ha sido el caso de estudio predilecto sobre la fragilidad de los ciclos. Mientras otros países construían su identidad a partir de un juego colectivo o de una tradición inamovible, los belgas apostaron todo a una sincronía de talentos individuales que, en teoría, debían bastar para conquistar el mundo. No fue así: la gran generación dorada cerró su capítulo sin el oro que los medios les habían prometido, dejando tras de sí un vacío que es, ante todo, emocional. La afición observa ahora a un plantel que intenta desprenderse de las memorias de sus ídolos para escribir, aunque sea con dificultad, sus propios renglones.

Esta melancolía no es gratuita: cuando se vive bajo el hechizo de nombres que rozaron la perfección, cualquier aproximación a la realidad resulta decepcionante. La hinchada, acostumbrada a la magia de De Bruyne y a la contundencia de Lukaku, observa ahora con una curiosidad teñida de escepticismo a los nuevos integrantes. El problema no es el talento, sino la comparación invisible que pesa sobre cada joven que viste la casaca roja. Cada pase errado o cada decisión táctica dudosa son contrastados, de manera silenciosa pero implacable, con los estándares de una era que ya es historia.

Ante la ausencia de aquel brillo deslumbrante, la propuesta actual se ha vuelto austera, casi terrenal. Es un repliegue táctico que obliga al cuerpo técnico a prescindir de la nostalgia. Ya no se trata de imponer un dominio técnico que el equipo ya no posee, sino de sobrevivir mediante el orden y la disciplina. Es una etapa de transición donde el error está permitido, siempre y cuando no comprometa la dignidad de la camiseta. Este giro hacia el pragmatismo no es una renuncia, sino un acto de supervivencia: los jugadores que ocupan hoy el campo comprendieron que la herencia recibida es tan grande que intentar igualarla por el camino de la épica sería un suicidio deportivo.

La austeridad, sin embargo, posee su propia belleza. El nuevo esquema busca la solidez donde antes había caos creativo. El cuerpo técnico entendió que, para reconstruir desde las cenizas, primero deben asegurar el terreno sobre el que pisan. Esta transformación exige una paciencia que, en el fútbol moderno, es un bien escaso. La pregunta es si el público belga, acostumbrado a exigir la excelencia como un derecho adquirido, estará dispuesto a otorgarle a este equipo el tiempo necesario para encontrar su nueva voz.

La urgencia de la transición

El Mundial 2026 no se presenta como un destino de conquista, sino como un puente. Es el examen final para comprobar si el fútbol belga tiene una vida después de sus nombres propios más ilustres. Cada partido de la fase de grupos funcionará como un termómetro para medir la capacidad de adaptación de una plantilla que, por primera vez en mucho tiempo, juega sin el aura de infalibilidad. La apuesta por jóvenes figuras que asoman con timidez busca, en última instancia, romper con la inercia de una década que se nutrió de los mismos protagonistas.

La transición no ocurre de la noche a la mañana: se gesta en los entrenamientos, en la convivencia silenciosa y en el traspaso de responsabilidades que ocurre sin necesidad de palabras. Los nuevos referentes del equipo, hombres que apenas comienzan a conocer el peso de la elástica nacional, tienen ante sí una oportunidad única: la de ser los arquitectos de una nueva era. Ya no cargan con la presión de tener que ganar por decreto, sino con la libertad de poder construir algo propio, libre de las comparaciones que marcaron a sus predecesores.

En la antesala del torneo, Bélgica se mira al espejo. La duda ya no es si podrán levantar el cetro mundial, sino si serán capaces de encontrar una voz genuina en medio de este silencio que sembró el retiro de los gigantes. La elegancia sigue allí, en el respeto por el balón y en la sobriedad de sus movimientos, pero el objetivo ha mutado: ya no se busca la gloria inalcanzable, sino la redención de volver a ser un equipo que, por encima de todo, sabe quién es cuando la luz del foco empieza a apagarse. El Mundial de Norteamérica será, al fin y al cabo, el veredicto final sobre la capacidad de resistencia de un fútbol que se resiste a aceptar que su tiempo de dominio se extinguió.

Es hora de dejar de mirar hacia atrás y empezar a caminar. Bélgica no busca emular el ayer, sino sobrevivir al presente y, tal vez, soñar con un mañana que sea, aunque solo por un momento, lo suficientemente propio como para sentirse orgullosos.

Fuente: Agencia DIB