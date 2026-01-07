La Provincia dio el visto bueno a fondos internacionales para proyectos en dos municipios

Mayra Mendoza junto a Axel Kicillof.

En medio de una fuerte interna dentro del peronismo con secuelas en la Legislatura bonaerense, el Gobierno de Axel Kicillof dio el visto bueno al envío de fondos de organismos internacionales a dos distritos del Gran Buenos Aires, destinados tanto para obras como para la implementación de servicios.

Se trata de La Matanza, gobernada por Fernando Espinoza, cercano al gobernador, y Quilmes, bajo el interinato de Eva Mieri y que responde a la camporista Mayra Mendoza. Ambos distritos, de acuerdo a resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial formalizan intervenciones millonarias en distritos conducidos por dirigentes de peso en el peronismo provincial.

En La Matanza se autorizó el llamado a licitación para la construcción de dependencias policiales de la Mujer, la Familia y Seguridad Local. El proyecto prevé la edificación de dos inmuebles: uno de aproximadamente 215 metros cuadrados destinado a la atención y prevención de situaciones de violencia de género y familiar, y otro de 300 metros cuadrados orientado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y las tareas de investigación.

La obra contará con un presupuesto oficial de $1.353.207.770,85, calculado a valores de septiembre de 2025, y tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos. El financiamiento proviene del Préstamo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), correspondiente al Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un programa que articula políticas de hábitat, infraestructura y seguridad en barrios populares del conurbano.

En tanto, la Provincia avanzó con una intervención de perfil social y ambiental en Quilmes. Allí el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) autorizó el llamado a Solicitud de Propuestas para la contratación del Servicio de Promoción Socioambiental y Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos en el barrio Villa Itatí, una de las zonas postergadas del distrito. El servicio tendrá una duración de 12 meses y apunta a mejorar la limpieza del espacio público, fortalecer la gestión ambiental y promover la integración urbana y productiva en el barrio. El presupuesto oficial de la contratación asciende a $449.478.509,23, también con financiamiento del BIRF, y la apertura de ofertas está prevista para el 28 de enero de 2026. Fuente: Agencia DIB

