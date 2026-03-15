domingo 15 de marzo de 2026
15 de marzo de 2026 - 11:55

A 88 días del Mundial, se suspendió la Finalissima entre Argentina y España

España y la UEFA pretendían que la Finalissima que se iba a disputar en Qatar y que fuera suspendido por los conflictos en Medio Oriente, se jugara en Madrid, algo que la AFA rechazó.

Por Agencia DIB
Leo Messi vs Lamine Yamal. El duelo que no se podrá ver ahora, al suspenderse la Finalissima.

Leo Messi vs Lamine Yamal. El duelo que no se podrá ver ahora, al suspenderse la Finalissima.

A través de un comunicado oficial, las autoridades de la UEFA anunciaron que el duelo entre las selecciones de Argentina y España -la Finalissima- quedó cancelado tras no definir una nueva sede. En un principio, iba a jugarse en Qatar, aunque esta locación quedó descartada por los conflictos en Medio Oriente.

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El partido estaba programado para el 27 de marzo en Qatar, sede que había sido descartada debido a la situación política que atraviesa la región.

España quería jugarlo en Madrid

El organismo europeo explicó que intentó encontrar alternativas para mantener el encuentro, incluyendo la posibilidad de disputarlo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie a doble partido entre España y Argentina, pero las propuestas no lograron el acuerdo de todas las partes involucradas.

Como era obvio, la AFA se negó a disputar el partido en Madrid, por lo que se barajaron alternativas como Roma o Miami, pero no hubo acuerdo.

Ante la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Qatar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.

Sin partidos preparatorios al Mundial

Esta decisión deja casi sin partidos de preparación a la selección dirigida por Scaloni, con vistas a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el 11 de junio próximo.

Fuente Agencia DIB

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