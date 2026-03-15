A 88 días del Mundial, se suspendió la Finalissima entre Argentina y España

A través de un comunicado oficial, las autoridades de la UEFA anunciaron que el duelo entre las selecciones de Argentina y España -la Finalissima - quedó cancelado tras no definir una nueva sede. En un principio, iba a jugarse en Qatar, aunque esta locación quedó descartada por los conflictos en Medio Oriente.

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El partido estaba programado para el 27 de marzo en Qatar , sede que había sido descartada debido a la situación política que atraviesa la región.

El organismo europeo explicó que intentó encontrar alternativas para mantener el encuentro, incluyendo la posibilidad de disputarlo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie a doble partido entre España y Argentina, pero las propuestas no lograron el acuerdo de todas las partes involucradas.

Como era obvio, la AFA se negó a disputar el partido en Madrid, por lo que se barajaron alternativas como Roma o Miami , pero no hubo acuerdo.

Ante la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Qatar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.

Sin partidos preparatorios al Mundial

Esta decisión deja casi sin partidos de preparación a la selección dirigida por Scaloni, con vistas a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el 11 de junio próximo.

Fuente Agencia DIB