Wos vuelve a la Provincia con una gira por siete ciudades bonaerenses

El cantante y compositor Valentín Oliva, conocido artísticamente como Wos , iniciará su gira bonaerense 2026 con un show programado para el próximo 5 de abril en Once Unidos, en la ciudad de Mar del Plata . El tour se extenderá entre abril y junio y lo llevará también por otras seis ciudades de la provincia de Buenos Aires.

El recorrido incluirá presentaciones en Bahía Blanca , Tandil , Junín, Ituzaingó , Villa Ballester y Lanús , marcando su regreso a estos escenarios luego de cuatro años.

La propuesta busca recuperar una dinámica poco habitual en los proyectos musicales actuales: shows en espacios de menor escala, con el público a pocos metros del escenario. La gira recorrerá microestadios y recintos emblemáticos de la provincia, lugares donde históricamente tocaron bandas icónicas del rock argentino como Sumo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Riff y La Renga.

El anuncio llega en un momento destacado para el artista, que hace pocas semanas fue el encargado de cerrar el Festival Buena Vibra en la ciudad de Buenos Aires. Además, hacia el final de 2025 realizó seis presentaciones masivas: cinco en el Estadio Obras Sanitarias y una en el Hipódromo de La Plata, convocando a más de 40.000 espectadores.

La gira por la Provincia

En esta gira, Wos se presentará junto a su banda integrada por Chipi Rud en guitarra, Natasha Iurcovich en bajo, Francisco Azorai en teclados y Tomi Sainz en batería. El espectáculo combinará la potencia del vivo con la intensidad lírica que caracteriza al artista, en un formato pensado para reforzar la conexión directa con el público.

El repertorio recorrerá algunas de las canciones más representativas de su carrera, en un show donde conviven la energía del rock, la estética del rap y una fuerte impronta poética.

El cronograma comenzará el 5 de abril en Once Unidos, en Mar del Plata, y continuará el 1° de mayo en Bahía Blanca, el 8 de mayo en Tandil, el 9 de mayo en Junín, el 23 de mayo en Ituzaingó, el 12 de junio en Villa Ballester y el cierre será el 19 de junio en Lanús. Las entradas para la presentación inaugural ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial del artista.

Wos comenzó su recorrido artístico en las batallas de freestyle a los 14 años y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas de la escena. Fue una de las revelaciones de El Quinto Escalón en 2016 y alcanzó notoriedad internacional tras consagrarse campeón mundial en la Batalla de los Gallos de Red Bull en 2018.

En paralelo, desarrolló su carrera como músico solista. Su primer álbum, Caravana, fusionó rap, rock, trap y funk, consolidando su estilo crítico y energético. Luego publicó trabajos como Oscuro éxtasis, que le valió el Gardel de Oro y otros cuatro premios, y el más reciente Descartable, donde profundiza una búsqueda más ligada al rock y suma colaboraciones de figuras como Indio Solari, Gustavo Santaolalla, Natalia Lafourcade y Dillom.

Además de su carrera musical, el artista también incursionó en el cine. Debutó en la película Las Vegas, participó en la serie Casi Feliz y actualmente trabaja bajo la dirección de Luis Ortega en el film Magnetizado, previsto para estrenarse en 2027. Con esta gira, Wos vuelve a apostar por el encuentro directo con su público y por la potencia del vivo como núcleo de su propuesta artística.

Fuente: Agencia DIB