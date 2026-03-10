Axel Kicillof se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , se reunió este martes en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) con su presidente, arzobispo Marcelo Colombo, y el secretario general, obispo Raúl Pizarro.

Durante el encuentro conversaron sobre los problemas sociales y económicos que atraviesa el país , y coincidieron en la necesidad de profundizar las políticas que promuevan la inclusión de los jóvenes y adolescentes. Además, recordaron el legado del Papa Francisco y expresaron su preocupación por el avance de los discursos que pregonan el individualismo. El Gobernador estuvo acompañado por el director de Cultos de la Provincia, Juan Ignacio Torreiro.

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina realizó los días 9 y 10 de marzo su 202ª reunión en la sede del organismo en el barrio porteño de Retiro, con la participación de obispos provenientes de distintas diócesis del país.

El encuentro fue presidido por monseñor Colombo (Mendoza), presidente del Episcopado, acompañado por el cardenal Ángel Rossi SJ (Córdoba) y por monseñor Daniel Fernández (Jujuy), vicepresidentes primero y segundo respectivamente, junto con el secretario general, monseñor Raúl Pizarro (auxiliar de San Isidro).

Embed #202CP | Compartimos la información final de la 202° reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina.



1/8 #Comunicación #CEAhttps://t.co/GWcSfhEJf6 — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) March 10, 2026

Durante las dos jornadas, los obispos realizaron un intercambio pastoral sobre la vida de la Iglesia en las diócesis, a partir de los informes presentados por los delegados de las regiones pastorales, que reflejan encuentros y reflexiones desarrollados en los primeros meses del año. En ese contexto, los participantes recibieron también la visita de monseñor Daniele Liessi, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica.

Además, se presentó el quinto Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, que se realizará en Córdoba del 23 al 25 de mayo de 2026 con el lema "En comunión, somos misión".

Fuente: Agencia DIB