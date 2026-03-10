miércoles 11 de marzo de 2026
Axel Kicillof se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina

Durante el encuentro conversaron sobre los problemas sociales y económicos que atraviesa el país, y coincidieron en la necesidad de profundizar las políticas que promuevan la inclusión de los jóvenes y adolescentes.

Durante el encuentro conversaron sobre los problemas sociales y económicos que atraviesa el país, y coincidieron en la necesidad de profundizar las políticas que promuevan la inclusión de los jóvenes y adolescentes. Además, recordaron el legado del Papa Francisco y expresaron su preocupación por el avance de los discursos que pregonan el individualismo. El Gobernador estuvo acompañado por el director de Cultos de la Provincia, Juan Ignacio Torreiro.

Reunión 202 de la CEA

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina realizó los días 9 y 10 de marzo su 202ª reunión en la sede del organismo en el barrio porteño de Retiro, con la participación de obispos provenientes de distintas diócesis del país.

El encuentro fue presidido por monseñor Colombo (Mendoza), presidente del Episcopado, acompañado por el cardenal Ángel Rossi SJ (Córdoba) y por monseñor Daniel Fernández (Jujuy), vicepresidentes primero y segundo respectivamente, junto con el secretario general, monseñor Raúl Pizarro (auxiliar de San Isidro).

Durante las dos jornadas, los obispos realizaron un intercambio pastoral sobre la vida de la Iglesia en las diócesis, a partir de los informes presentados por los delegados de las regiones pastorales, que reflejan encuentros y reflexiones desarrollados en los primeros meses del año. En ese contexto, los participantes recibieron también la visita de monseñor Daniele Liessi, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica.

Además, se presentó el quinto Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, que se realizará en Córdoba del 23 al 25 de mayo de 2026 con el lema "En comunión, somos misión".

