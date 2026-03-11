Kicillof inauguró otra escuela: "Estamos en contra del 'sálvese quien pueda'"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este miércoles el acto de inauguración de la Escuela Primaria N°25 en el municipio de General Rodríguez , donde aprovechó para renovar sus críticas contra las políticas de Javier Milei al asegurar que está en contra de “sálvese quien pueda”.

“En la Provincia estamos en contra del ’sálvese quien pueda’: acá trabajamos solidariamente y en comunidad para que todos tengan mejores condiciones de vida y más oportunidades”, dijo Kicillof al hablar ante la comunidad educativa.

“Esto es lo que no quiere entender Milei: el acceso a la educación es un derecho que debe garantizar el Estado y por eso llevamos inaugurados más de 300 nuevos edificios educativos”, agregó.

El mandatario estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi ; y el intendente local, Mauro García. Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso , entregó motos y patrulleros para fortalecer la seguridad en el distrito. “Cuando en un municipio como General Rodríguez crece mucho la población, los vecinos y vecinas necesitan de más y mejor infraestructura para poder concretar sus proyectos y soñar con un futuro mejor”, dijo.

A partir de una inversión de $4.188 millones financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la nueva escuela primaria ubicada en el Polo Educativo del barrio Güemes cuenta con 12 aulas, biblioteca, sala de plástica, SUM y patio. La institución será de doble escolaridad y permitirá que las familias dejen de trasladarse a escuelas alejadas del barrio.

Por su parte, Terigi remarcó: “En la Provincia queremos que las escuelas bonaerenses contribuyan a un país que incluya a todos y a todas, y para lograr eso es necesario un Estado presente y cerca de la gente”.

Durante la jornada, Kicillof y Alonso hicieron entrega de 8 motos y 7 patrulleros para fortalecer las tareas de prevención y combate del delito en distintos barrios del distrito. Además, recorrieron la obra de ampliación y remodelación del Destacamento Güemes, donde se trasladarán los efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación que ya se despliegan en la localidad.

“A diferencia de lo que piensa el Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que el acceso a la educación y a la seguridad son derechos que deben ser garantizados por el Estado”, cerró el gobernador.

Fuente: Agencia DIB