Axel Kicillof se metió en la polémica de Manuel Adorni y dijo que Javier Milei es "muy mal economista"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por la polémica generada en torno a sus viajes a Punta del Este y Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial, al tiempo que cargó contra Javier Milei a quien calificó como “muy mal economista”.

"(Adorni) Se ha puesto la gorra toda la vida, pero ahora le debe una explicación a la sociedad", lanzó sobre el funcionario nacional que viajó en el avión presidencial a Estados Unidos con su esposa y dijo que fue a "deslomarse" por el país .

"Creo que se merece la gente una explicación de tipos que se han puesto la gorra toda la vida para señalar que todos hacen todo mal, y después, cuando las propias reglas que imponen no se cumplen, bueno... 'nos persigue la prensa, la cosa', y empiezan a putear a todo el mundo", dijo Kicillof.

Durante una entrevista con La Voz en Vivo, el gobernador agregó: "Más allá de que después podemos discutir si en un viaje puede ir o no puede ir tal persona, todo eso está para discutir, pero lo cierto es que si el propio Gobierno lo prohibió para marcar que otros lo hacían y después ellos mismos lo hacen".

Asimismo, el mandatario bonaerense reconoció que a los peronistas se le pide más explicaciones que a otras fuerzas, y habló sobre el patrimonio de los dirigentes, que entró en cuestión otra vez por el viaje de Adorni a Punta del este en un vuelo privado. "Los funcionarios no tenemos mucho, sobre todo en lo patrimonial, por reglamento y normativas que existen, no tenemos algo privado, tenemos que mostrar nuestro patrimonio, explicarlo. Entonces, las explicaciones que tenga que dar cualquier funcionario las tiene que dar", dijo.

Y añadió: "A nosotros, a los peronistas, todo el tiempo nos están pidiendo explicaciones de todo, todo es escandaloso. Entonces acá hay otro problema: uno, que si tiene o no la plata para pagarse un pasaje a un avión privado, eso es lo que tiene que explicar. No puede decir "operación, me persiguen", tiene que explicarlo y listo, si muestra los papeles supongo que va a haber más claridad".

Críticas al modelo de Javier Milei

El gobernador, además, se refirió al rol de la oposición rumbo a las elecciones del año que viene, dijo que aún falta mucho para definir acuerdos y aprovechó para cuestionar las políticas económicas del Gobierno libertario. “Está destruyendo todo Milei, exceptuando unos pequeños sectores a los que le va relativamente bien. La verdad, muy mal modelo económico”, dijo.

En ese sentido, apuntó sobre la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas, al tiempo que criticó su política aperturista. Según explicó, se trata de un esquema económico que tiende a la “primarización” de la economía y que, a su entender, impacta negativamente en el desarrollo productivo y en la estructura económica del distrito que gobierna.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a las ideas que defiende Milei, que vienen de la escuela austríaca. "Yo, como economista, fui docente investigador, doctor en economía, puedo decir que su escuela de pensamiento económico es una calamidad", señaló.

"Yo dictaba Historia del Pensamiento Económico, profesor titular regular por concurso de la UBA de Historia del Pensamiento Económico. Di todos los autores de los que habla Milei y los explica muy mal, creo yo. O sea que a mí me parece muy mal economista Milei", puntualizó.

Fuente: Agencia DIB