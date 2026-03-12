Axel Kicillof compartió un acto con Julio Alak, que le dio su apoyo incondicional para 2027

La inauguración de un nuevo tramo de la obra de la avenida 60 en La Plata se convirtió en escenario político de la interna del peronismo . El intendente local, Julio Alak , no dudó en brindarle su apoyo “incondicional” a una posible candidatura presidencial del gobernador Axel Kicillof , quien formó parte del acto.

Kicillof y Alak recorrieron la obra que mejorará la circulación y la conectividad de Los Hornos. Y después, frente a los medios, el jefe comunal, que para muchos podría pelear por la Gobernación el año que viene, le dio un espaldarazo al mandatario provincial que viene de tensiones y disputas con sectores del kirchnerismo.

"Quiero replicar que yo apoyo en forma incondicional, como siempre, como uno de los fundadores de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la candidatura presidencial de Axel", lanzó Alak ante los micrófonos, en un claro apoyo al mandatario en plena disputa interna con La Cámpora .

"Siempre ha demostrado una indiscutida honestidad moral, una indiscutida sencillez, una indiscutida calidad humana y una indiscutida eficiencia", dijo Alak. Y continuó con los elogios: "Defiende los derechos sociales y respeta los derechos individuales. Y es también la garantía en Argentina de que tengamos un país en donde se deje de maldecir y se empiece a bendecir al pueblo: Axel lo hace".

Alak, aunque no blanqueó sus intenciones de lanzarse a la campaña bonaerense, viene de reunirse en los últimos días con el intendente Fernando Gray (Esteban Echeverría) y con Julián Álvarez (Lanús), quien fue secretario de Justicia de la Nación cuando el platense fue ministro.

Axel Kicillof y sus críticas a Javier Milei

Kicillof, quien sonrió ante los dichos del jefe comunal, se refirió a la nueva etapa en el peronismo, en la que él será titular en territorio bonaerense. "Estoy contento de que se viene una etapa que como siempre vamos a platear que viene siendo un imperativo para el partido como ampliar las afiliaciones, la formación. Yo espero que Julio nos dé una mano en su conocimiento", dijo.

Asimismo, el mandatario resaltó que en La Plata están realizando infinidad de obras, tanto en los barrios como en el casco urbano. “Junto al intendente nos propusimos recuperar a nuestra capital después de años en los que había sido abandonada por una gestión local que solo mostró desinterés y falta de planificación”, señaló, e hizo referencia a la obra inaugurada que contempla una inversión de $9.600 millones para el proyecto integral.

“Toda esta inversión vale el doble en un país con la obra pública totalmente paralizada por instrucción del presidente Javier Milei: nunca en la historia argentina se vio algo similar”, remarcó Kicillof. Y sostuvo: “La Provincia y los municipios hacemos esfuerzos enormes por mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses mientras el Estado nacional está ausente: necesitamos que el Presidente deje de dedicarse a aventuras personales y se preocupe por lo que pasa en los barrios, las fábricas y nuestras escuelas”.

