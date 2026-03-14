sábado 14 de marzo de 2026
14 de marzo de 2026 - 11:01

El PJ bonaerense va a internas con Kicillof como candidato de unidad

El gobernador reemplazará a Máximo Kirchner en la conducción partidaria tras un acuerdo que busca reordenar al espacio.

Por Agencia DIB
Máximo Kirchner y Axel Kicillof.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires celebrará mañana sus elecciones internas con una lista de unidad que consagrará al gobernador Axel Kicillof como nuevo presidente del espacio. Sin embargo, la jornada no estará exenta de competencia: en 17 municipios habrá enfrentamientos entre sectores del peronismo que no lograron acordar una nómina común.

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De este modo, Kicillof reemplazará en el máximo cargo partidario al diputado Máximo Kirchner, tras un proceso de negociaciones que se desarrolló en las últimas semanas. El movimiento ocurre en un contexto de reconfiguración del liderazgo dentro del peronismo, marcado por el prolongado peso político de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente con prisión domiciliaria.

En paralelo, el recambio interno se produce mientras el presidente Javier Milei avanza con su proyecto político nacional y proyecta una eventual búsqueda de reelección, escenario que empuja al peronismo bonaerense a reorganizar su estructura y su estrategia.

Distritos con competencia

Pese a la lista única en el nivel provincial, las tensiones internas quedaron expuestas en varios territorios. Las listas del kirchnerismo y las del espacio Movimiento Derecho al Futuro, que impulsa Kicillof, se enfrentarán en los municipios de Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás de los Arroyos, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate.

En esos distritos, la disputa reflejará la tensión entre las distintas corrientes internas del peronismo, que pese al acuerdo en la cúpula partidaria no lograron sintetizar posiciones en el territorio.

La nueva estructura

El nuevo esquema de conducción del PJ bonaerense tendrá como vicepresidentes a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

La Secretaría General quedará en manos del diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Por su parte, Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario, mientras que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral del partido, según indicaron fuentes del espacio.

Fuente: Agencia DIB

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