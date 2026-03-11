miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026 - 12:35

Los cambios en la VTV no llegan a PBA: cómo siguen los plazos para hacerla

La iniciativa que impulsa la gestión libertaria propone extender los plazos de revisión y habilitar más lugares para realizar el trámite. Rechazo del Gobierno de Axel Kicillof.

Por Agencia DIB
Un control de la VTV.&nbsp;

Un control de la VTV. 

Luego que el Gobierno nacional anunciara la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en muchas provincias, con cambios de plazos y flexibilización de lugares para hacerla, desde la administración de Axel Kicillof dejaron en claro que en territorio bonaerense no habrá modificaciones.

Más noticias
Novedades sobre la VTV.

Nación rechazó un reclamo contra la desregulación de la VTV
Un control de tránsito en una ruta bonaerense. 

Al ritmo de la nafta, las multas de tránsito vuelven a subir

La iniciativa que impulsa la gestión libertaria propone extender los plazos de revisión, habilitar más lugares para realizar el trámite y simplificar procesos administrativos vinculados a la Verificación Técnica Vehicular.

Uno de los cambios clave es pasar de dos a cinco años el control para vehículos cero kilómetro y revisiones bianuales para unidades de hasta diez años de antigüedad. Y los que excedan la década de antigüedad cada un año. Esa medida, según los detractores, carece de respaldo técnico y podría incrementar los riesgos de seguridad vial.

De hecho, fuentes del Gobierno provincial señalaron a Agencia DIB que no está en análisis avanzar con las modificaciones en el territorio. “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”, indicaron.

Los costos de la VTV

El objetivo, según explicaron desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Stuzenegger, es simplificar el proceso, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de lugares donde realizar el control. Para ello se busca habilitar talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre y cuando tengan “instalaciones aptas y equipamiento adecuado”.

Sin embargo, desde la Provincia indicaron que sería un riesgo habilitar a cualquier taller a que pueda hacer los controles. De hecho, desde Transporte, a cargo de Martín Marinucci, llevan dando de baja más de 450 sitios ilegales que de dedicaban a la entrega de obleas truchas.

Desde la cartera de Stuzenegger estiman que una flexibilización se traduciría en precios más bajos, además de evitar largas distancias para acceder al servicio y demoras para conseguir turnos.

En provincia de Buenos Aires, realizar la VTV para autos cuesta $97.057 con IVA incluido. Para las motos, el control saldrá $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.

Cabe recordar que desde marzo, con el aumento de las multas de tránsito, circular sin VTV o con ella vencida puede costar entre $568.800 y $1.896.000.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Nación rechazó un reclamo contra la desregulación de la VTV

Al ritmo de la nafta, las multas de tránsito vuelven a subir

Fate advirtió sobre la presencia de material radioactivo en su planta

Deja de operar una histórica línea de colectivos: incertidumbre de 500 trabajadores

Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales

El 21 de abril habrá una misa en Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco

Mar del Plata: 20 años de prisión para el hombre que mató al hijo con discapacidad de su pareja

En la cárcel de Saavedra repararon un auto de Rally y en la primera carrera subió al podio

El Gobierno sancionó a FATE por incumplir el pago de salarios a los trabajadores

Morón: un hombre manoseó a una ciclista en pleno día y lo buscan por la patente del coche

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una ronda en el recreo de un colegio privado.

Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La protesta de los trabajadores de Fate.

Fate advirtió sobre la presencia de material radioactivo en su planta