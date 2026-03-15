Tres muertos en dos accidentes ocurridos en la Ruta 11 y en la 88

Tres personas murieron en dos accidentes ocurridos en la Ruta 11 y en la 88.

Tres personas murieron en dos accidentes ocurridos en menos de 24 horas en la zona de Mar del Plata. El sábado al mediodía en la ruta 11 , un hombre y una mujer que viajaban en moto fallecieron tras un violento impacto. El viernes, otro conductor perdió la vida en un choque entre un automóvil y una camioneta en la ruta provincial 88.

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El primero de los hechos ocurrió a la altura del kilómetro 503 de la ruta 11, frente al predio del GADA 601, cuando por motivos que aún se investigan una motocicleta terminó sobre el cantero central junto a un poste de alumbrado.

Según informaron fuentes policiales, las víctimas se desplazaban desde Mar del Plata hacia Santa Clara del Mar a bordo de una motocicleta marca Motomel de 125 cilindradas, dominio A004HCH. Tras el impacto, ambos quedaron debajo de un poste de iluminación junto al rodado.

Al lugar acudió personal de la comisaría 15ª, mientras que minutos después arribó una ambulancia proveniente del partido de Mar Chiquita. Los profesionales de la salud constataron que uno de los ocupantes ya había fallecido en el lugar, mientras que la segunda víctima murió poco después mientras era asistida.

Las víctimas fueron identificadas como Cosme Ángel Ochoa, de 50 años, y Florencia Chávez, de 42.

En el lugar trabajó personal policial mientras se aguardaba la llegada de peritos de Policía Científica y de la Morgue Judicial. Los investigadores procuraban establecer la mecánica del siniestro y determinar cómo se produjo el impacto que terminó con la motocicleta sobre el cantero central.

El fiscal Rodolfo Moure dispuso la toma de declaración a testigos presenciales y la realización de las actuaciones correspondientes para avanzar en la reconstrucción del hecho.

Choque en la ruta 88

El otro siniestro fatal se había registrado el viernes en el kilómetro 8,5 de la ruta provincial 88, donde un hombre murió tras un violento choque entre una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Renault Clio.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del vehículo de menor porte quedó atrapado en el interior del habitáculo tras la colisión. Al llegar al lugar, los bomberos que se movilizaron en una autobomba encontraron el automóvil con una importante pérdida de combustible, por lo que debieron retirar rápidamente al conductor debido al riesgo que implicaba la situación.

En paralelo, una ambulancia del SAME arribó al lugar y el personal médico constató el fallecimiento del conductor del Renault Clio en el lugar del hecho.

El conductor de la camioneta resultó ileso.

Tras el impacto, la zona fue asegurada por los equipos de emergencia para evitar mayores riesgos y permitir el trabajo de los peritos, que deberán establecer cómo se produjo la colisión.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de la fiscalía interviniente, que buscará determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Fuente: Agencia DIB