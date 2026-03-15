domingo 15 de marzo de 2026
15 de marzo de 2026 - 11:29

Junín incorpora un sistema de bicicletas públicas

En una primera etapa habrá seis estaciones en puntos estratégicos de Junín con 30 bicicletas que se podrán utilizar mediante una aplicación.

Por Agencia DIB
Junín contará con un sistema público de bicicletas.

Junín contará con un sistema público de bicicletas.

La ciudad de Junín se prepara para sumar un sistema de bicicletas públicas como alternativa de movilidad urbana, a la vez que se fomentan los medios de transporte más sustentables. El proyecto comenzará con una flota de 30 bicicletas, con la posibilidad de ampliar el número de unidades hasta unas 60 en una etapa posterior.

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El sistema funcionará a través de una app móvil que permitirá habilitar el uso de las bicicletas mediante tecnología Bluetooth. Cada unidad contará además con seguimiento satelital para conocer su ubicación en tiempo real y garantizar un control permanente de la flota.

El control estará a cargo del Centro de Operaciones y Monitoreo de la ciudad, que podrá seguir la trazabilidad de cada rodado mientras esté en uso.

Junín sobre (dos) ruedas

En una primera etapa se instalarán seis estaciones en puntos estratégicos de Junín, entre ellos el centro, la Terminal de Ómnibus, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y el Parque Natural Laguna de Gómez, lugares con alto movimiento de estudiantes, trabajadores y visitantes.

La municipalidad señala que esta propuesta forma parte de una estrategia orientada a promover prácticas de movilidad sustentable, reducir el uso del automóvil en recorridos breves y facilitar desplazamientos dentro de distintos puntos de la ciudad. Sistemas similares ya cuentan con este servicio en la Provincia de Buenos Aires en municipios como Escobar, La Plata y Bahía Blanca.

Fuente: Agencia DIB

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