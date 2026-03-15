domingo 15 de marzo de 2026
15 de marzo de 2026 - 11:05

Pinamar eliminó la tasa vial municipal al combustible del 3%

El municipio de Pinamar señaló que la eliminación de esa tasa es una medida que "beneficiará directamente a residentes, trabajadores y turistas".

Por Agencia DIB
En Pinamar ya no se cobrará la tasa vial del 3%.

En Pinamar ya no se cobrará la tasa vial del 3%.

El municipio de Pinamar, con el acuerdo del Concejo Deliberante, determinó la eliminación de una tasa que recargaba con un 3% el precio de los combustibles. Las autoridades dijeron que es una medida para “mejorar la competitividad del destino y acompañar el movimiento económico de la ciudad”.

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Dos años de tasa vial

La denominada tasa vial había sido incorporada al Código Tributario municipal en 2023 y establecía un cargo del 3% sobre el precio libre de impuestos de cada litro de combustible expendido en estaciones de servicio del partido de Pinamar, aplicándose durante los meses de mayor circulación turística.

Desde el Municipio destacaron que la medida apunta a acompañar el desarrollo económico local, fortalecer la actividad turística y generar mejores condiciones para quienes viven, trabajan o eligen Pinamar durante todo el año.

En los considerando de la ordenanza municipal se expresa que la tasa vial que graba a combustibles líquidos y Gas Natural Comprimido (GNC), “representa una carga económica extra para los vecinos de Pinamar y para los turistas que visitan nuestra localidad”.

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