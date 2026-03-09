martes 10 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026 - 19:21

Pareja sobre la eliminación de las tasas municipales: "Si no tiene contraprestación, es un robo"

El titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, cruzó al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien se había referido al proyecto libertario como "una operación de distracción".

Por Agencia DIB
El presidente de LLA en Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.&nbsp;

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, cruzó al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, por sus dichos negativos sobre la intención de los concejales libertarios de impulsar la eliminación de las tasas municipales en más de cien municipios bonaerenses, y aseveró: "La gente, los comerciantes y productores rurales tienen que tener bien en claro que una tasa no tiene contraprestación, no es una tasa: es un robo al vecino". Asimismo, planteó: “Cuando a la política de la provincia de Buenos Aires le tocan la caja, enseguida aparecen las excusas”.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en conferencia de prensa. (X @Kicillofok)

La Provincia criticó la ofensiva libertaria contra el cobro de tasas municipales
El informe del proyecto “La Libertad Avanza, las tasas retroceden”.

La Libertad Avanza impulsa más de 100 proyectos para reducir o eliminar tasas municipales

Más temprano, Bianco, había expresado en su conferencia de prensa de los lunes en la Gobernación bonaerense que “es una mentira que el problema de la competitividad de la productividad en Argentina tiene que ver con las tasas municipales”, y le pidió al sector libertario que deje de hacer esta "operación de distracción”.

Pareja visitó este lunes la localidad bonaerense de San Nicolás y se reunió con 15 coordinadores distritales de la segunda sección y algunos diputados provinciales. En una conferencia de prensa, criticó al gobierno de Axel Kicillof que se opone a la baja de las tasas municipales que impulsan los concejales de LLA en 116 municipios.

"Lo que hizo La Libertad Avanza fue poner sobre la mesa una discusión que vamos a dar y que, por lo visto, el actual Gobierno de la provincia de Buenos Aires no tiene decidido afrontar", explicó el diputado nacional.

"¿Y si no van a discutirlo ahora qué hacemos? ¿ Seguimos dejando que nos roben? Es la provincia que más carga genera impositivamente sobre sus vecinos con tasas que no tienen ninguna contraprestación, y que todos permitieron durante años. Hay que devolverle al vecino lo que hoy la política bonaerense les está robando", planteó.

Pareja recordó que se presentaron 269 iniciativas destinadas a eliminar tasas municipales que no brindan ningún servicio real a los vecinos, y remarcaron que se trata de cargos que muchas veces se cobran sin ninguna contraprestación concreta. Y para cerrar el tema dejó un mensaje de cara a la pelea electoral del año que viene: “Tendremos que darle ‘tiempo al tiempo’ y esperar a que gobernemos la provincia de Buenos Aires y muchos de los 135 municipios para devolverle al vecino lo que hoy la política bonaerense le está robando".

Temas
