sábado 14 de marzo de 2026
13 de marzo de 2026 - 21:33

Axel Kicillof inauguró escuelas en Tandil y Villa Gesell y celebró las 310 de la gestión

El Gobierno bonaerense inauguró dos nuevos establecimientos educativos y completó 10 aperturas en una semana. El mandatario destacó que ratifica su compromiso en invertir en educación en los 135 municipios de la provincia.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof inauguró la Escuela Secundaria N°13 del paraje rural De la Canal, en Tandil. (Gobernación)&nbsp;

Axel Kicillof inauguró la Escuela Secundaria N°13 del paraje rural De la Canal, en Tandil. (Gobernación) 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof. (Gobernación)&nbsp;

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof. (Gobernación) 

Escuela Secundaria N°13 del paraje rural De la Canal, Tandil. (Gobernación)&nbsp;

Escuela Secundaria N°13 del paraje rural De la Canal, Tandil. (Gobernación) 

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este viernes escuelas en Villa Gesell y Tandil. Desde el Ejecutivo provincial celebraron la apertura de los nuevos establecimientos y destacaron que en una semana se inauguraron diez instituciones educativas y 310 en toda la gestión del mandatario provincial.

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En Tandil, Kicillof inauguró este viernes el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°13 del paraje rural De la Canal, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Miguel Lunghi; y el director de la institución, Andrés Moris. Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, se entregaron patrulleros para fortalecer la seguridad en el distrito. Más tarde, en Villa Gesell, dio apertura al nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°5 junto a Terigi y el intendente local, Gustavo Barrera.

En sendos actos, el mandatario provincial destacó que mantiene firme su compromiso con la inversión en educación para todos los bonaerenses. En el caso de la escuela de Tandil, subrayó que “en estos seis años hemos invertido como nunca en escuelas rurales, técnicas y de isla: lo hacemos porque estamos convencidos de que todos y todas tienen que acceder a sus estudios, sin importar dónde hayan nacido”.

“Caminamos y conocemos cada uno de los 135 municipios de nuestra provincia y por eso sabemos cuáles son las prioridades de nuestro pueblo: aquí nadie vive del sector financiero, lo que necesitamos son más obras, educación y trabajo”, remarcó el Gobernador.

En villa Gesell, el mandatario destacó la apertura de la escuela número 310 de su gestión y remarcó: “Cuando vuelvan a hablarnos de la libertad, sepamos que no se trata de pagar y que se salven los que puedan, sino de garantizar que todos y todas tengan acceso a la educación, a la salud y al trabajo”. Y cerró: "Tenemos que seguir trabajando para que todas las familias bonaerenses puedan vivir con dignidad y, para eso, es fundamental contar con un Estado que acompañe y esté presente".

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Flamantes

El nuevo edificio inaugurado en De la Canal da respuestas a una demanda de la comunidad que habita en el paraje rural, ubicado 30 km al norte de Tandil sobre la Ruta Provincial N°30, a la que se accede únicamente por caminos de tierra. Es el resultado de la lucha de los vecinos y vecinas de la zona para que los jóvenes puedan realizar sus trayectorias educativas en el barrio, evitando así las largas distancias y el desarraigo.

aula flamante

A partir de una inversión de $1.277 millones, la obra contempló la construcción del nuevo edificio que cuenta con seis aulas, laboratorio, patio y mobiliario de la fábrica provincial, como así también la readecuación de los edificios existentes para la creación de un SUM.

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En el caso de la Escuela Secundaria N°5 de Villa Gesell, la inversión fue de de $1.785 millones, financiada a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El edificio cuenta con seis aulas, sala multimedios y de profesores, SUM, dependencias administrativas y patio. La nueva infraestructura - donde también funcionará la Escuela Profesional de Guardavidas del CEF N°150 - permitirá que 378 estudiantes dejen de compartir espacio con la Escuela Primaria N°1.

Fuente: Agencia DIB

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