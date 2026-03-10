Axel Kicillof tuvo su gesto con el campo y participó de un Expoagro "politizado"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , participó este lunes a la noche en San Nicolás de la cena de inauguración de la 20° edición de Expoagro , la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región y que se convirtió nuevamente en escenario de “la rosca política”.

A pocos kilómetros de la muestra que cumple 20 años, en el tradicional hotel Colonial, se realizó la cena de bienvenida que juntó en una misma mesa a Kicillof, con parte de su Gabinete, con el ex presidente Mauricio Macri . También fueron de la partida el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja , además de Santiago Passaglia , intendente de San Nicolás donde desde hace diez años se realiza Expoagro.

“Hemos venido a dialogar y a escuchar las inquietudes de todos los actores que forman parte de una provincia de Buenos Aires que es líder en la producción de los cinco cultivos más importantes”, expresó Kicillof, quien en su análisis en la mesa de la cena cargó contra las políticas del presidente Javier Milei.

“A pesar del contexto económico nacional seguimos acompañando con créditos de nuestra banca pública, obras en caminos rurales y programas para promover el crecimiento del sector productivo y el desarrollo de la provincia y del país, porque así entendemos el federalismo”, agregó.

Consultado sobre la gestión del gobierno actual, en cambio, Macri reiteró su apoyo general al rumbo económico, aunque señaló que todavía existen aspectos por mejorar. “Lo he dicho siempre: está en el rumbo correcto y con muchas oportunidades de mejora en la implementación”, afirmó.

La presencia bonaerense en Exporagro

La megamuestra, este año, cumple dos décadas y lo celebra con récord en el número de expositores, que superan los 700 y de público, además de un remate de 160.000 cabezas de vacunos.

Kicillof llegó a San Nicolás acompañado por su equipo: los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Seguridad, Javier Alonso; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. El Bapro, de hecho, es muy activo en la muestra con créditos a tasa especial.

La banca pública contará con un stand donde se ofrecerán distintas líneas de créditos para la adquisición de bienes de capital y de maquinaria agrícola. Entre otras, se destacan la línea MAGRIBA para inversiones orientadas a reducir la huella de carbono y la plataforma PROCAMPO DIGITAL, que brindará la posibilidad de realizar operaciones en dólares con beneficios exclusivos para los primeros clientes.

Estuvieron presentes también el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; los directores del Banco Provincia Javier Osuna, Alejandro Formento y Sergio Bordoni; y la síndica de la institución, Laura González; y el CEO de Exponenciar, Martin Schvartzman.

Fuente: Agencia DIB