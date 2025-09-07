lunes 08 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 20:22

La esposa de Axel Kicillof, irónica con Milei: "Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes"

Soledad Quereilhac hizo un posteo en las redes sociales durante la jornada electoral. Milei insultó en repetideas oportunidades al gobernador.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicilof concurre a votar esta mañana con su esposa, Soledad&nbsp;Quereilhac. &nbsp;

El gobernador Axel Kicilof concurre a votar esta mañana con su esposa, Soledad Quereilhac.

 

Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador Axel Kicillof, sostuvo hoy que el presidente Javier Milei “odia” a su marido porque “es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede”.

Más noticias
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó: La unidad es la clave y el peronismo la salida.

Carlos Bianco: "La unidad es la clave y el peronismo la salida"
El gobernador Axel Kicillof ante la militancia.

La doble victoria que transforma a Axel Kicillof en presidenciable

El mensaje, publicado en sus redes sociales, escaló en el tono y apuntó directamente a la vida personal y familiar del Presidente, incluyendo una referencia explícita a sus perros clonados.

El posteo de Quereilhac fue una respuesta directa a las críticas del oficialismo durante la campaña provincial, generando fuerte repercusión en el cierre del comicio.

Quereilhac enumeró las razones por las que, según ella, Milei “odia” a Kicillof, asegurando que el gobernador tiene cosas que el Presidente no.

“Cómo no va a odiar Milei a Axel, si es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede. Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio”, escribió la esposa del gobernador bonaerense.

Cómo no va a odiar Milei a Axel, si es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede. Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio Cómo no va a odiar Milei a Axel, si es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede. Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio

El ataque de Quereilhac se viralizó rápidamente mientras los búnkers de La Libertad Avanza y Fuerza Patria (peronismo).

Temas
Ver más

Carlos Bianco: "La unidad es la clave y el peronismo la salida"

La doble victoria que transforma a Axel Kicillof en presidenciable

Axel Kicillof consolidó su poder tras un contundente triunfo del peronismo

Kicillof le pidió a Milei que "rectifique el rumbo" y que lo llame a una reunión

¿Cómo les fue a los intendentes peronistas "testimoniales"?

Jesica Rey: "Hoy quedó demostrado que el desdoblamiento fue una buena estrategia"

Las caras de la elección: quiénes se van y quienes entrarían a la Legislatura

Ocho claves para entender la importancia de las elecciones bonaerenses

La Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez municipios

Antes de la veda, Axel Kicillof pidió votar contra el que se pasó "insultando y destruyendo"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El voto en las elecciones bonaerenses. 

Elecciones: el 3% de Karina, robo de boletas y la mamá de Colapinto, algunas de las perlitas del domingo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó: La unidad es la clave y el peronismo la salida.

Carlos Bianco: "La unidad es la clave y el peronismo la salida"

Por  Agencia DIB