La esposa de Axel Kicillof, irónica con Milei: "Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes"

Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador Axel Kicillof , sostuvo hoy que el presidente Javier Milei “odia” a su marido porque “es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede”.

El mensaje, publicado en sus redes sociales, escaló en el tono y apuntó directamente a la vida personal y familiar del Presidente, incluyendo una referencia explícita a sus perros clonados.

El posteo de Quereilhac fue una respuesta directa a las críticas del oficialismo durante la campaña provincial, generando fuerte repercusión en el cierre del comicio.

Quereilhac enumeró las razones por las que, según ella, Milei “odia” a Kicillof, asegurando que el gobernador tiene cosas que el Presidente no.

“Cómo no va a odiar Milei a Axel, si es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede. Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio”, escribió la esposa del gobernador bonaerense.

El ataque de Quereilhac se viralizó rápidamente mientras los búnkers de La Libertad Avanza y Fuerza Patria (peronismo).