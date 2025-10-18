Javier Milei desembarcó en el norte para pedir el voto "contra la barbarie kirchnerista"

En un intento de potenciar el sprint final de la campaña de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, el presidente Javier Milei desembarcó este sábado en dos provincias que llevan el sello opositor: Santiago del Estero y Tucumán.

La llegada del Presidente se da en el marco de sus recorridas y caravanas junto a su hermana, la secretaria general y titular partidaria, Karina Milei, en una carrera electoral complicada para La Libertad Avanza (LLA) por las polémicas de corrupción que atravesaron, y por los sobresaltos económicos y financieros que ocurrieron en estos meses. Asimismo, después de la derrota por 13 puntos en los comicios bonaerenses de septiembre.

Abocado de lleno a reforzar la marca a través de su imagen, ya que sus candidatos sobre todo en el interior tienen bajo nivel de conocimiento, Milei -que pasó el viernes por la provincia de Buenos Aires junto a Diego Santilli y Karen Reichardt, primero y segunda en la lista bonaerense; y Patricia Bullrich, que encabeza en la Ciudad- por la mañana estuvo en Santiago del Estero, territorio de Gerardo Zamora.

Con un fuerte operativo de seguridad, cerca de las 11 Milei llegó a la capital de Santiago del Estero, donde se eligen diputados y senadores nacionales, pero también gobernador. La agenda oficial incluyó una foto con los candidatos locales de su espacio y después, junto a ellos y su hermana, el Presidente recorrió en camioneta la Plaza Libertad y una parte del centro, donde hace varias semanas su fuerza tiene stands en los que se reparten volantes y se explica el procedimiento para votar con la Boleta Única de Papel (BUP).

Cerca de 500 personas se concentraron en la puerta del local céntrico de LLA, a pocos metros de la plaza principal y Milei, su hermana y los candidatos locales libertarios, subidos a la caja de una camioneta, hicieron una pequeña recorrida. A pocos metros, cientos de familiares de personas con discapacidad protestaron y rechazaron la visita del primer mandatario nacional.

“Estamos en un momento bisagra: o seguimos avanzando hacia las ideas de la libertad, de la Constitución Nacional, o regresamos a la barbarie kirchnerista”, planteó Milei, que habló con un megáfono ante sus seguidores.

Siempre bajo esta modalidad, que adoptó en este último tramo proselitista, afirmó: “Hay que decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o avanzar”. Dijo también el Presidente que entiende “el esfuerzo” de la gente, pero destacó que el rumbo que trazó su gobierno es el “correcto”, y enfatizó: “Estamos a mitad de camino, sigamos abrazando las ideas del cambio”.

En esta provincia, los libertarios libran una batalla complicada. Colaborador histórico del kirchnerismo, el gobernador Zamora tiene montada una fuerte estructura de poder en su provincia y deja su cargo en el Ejecutivo, pero va como candidato a senador nacional con su sello propio, el Frente Cívico. En tanto, por Fuerza Patria (el nombre electoral del Partido Justicialista) compite José Emilio “Pichón” Neder.

Los libertarios presentan como candidato a gobernador a Ítalo Cioccolani, titular de la Anses en Santiago del Estero. Mientras tanto, para senador va Tomás Figueroa, presidente partidario a nivel local y exsecretario parlamentario de la Cámara de Diputados, por lo tanto, también ladero de los primos Martín y “Lule” Menem.

En la categoría diputados, la postulante es la abogada Laura Godoy, apoderada partidaria en la provincia y nombrada con un cargo nacional, como responsable de la agencia territorial de Santiago del Estero de la Dirección General de Gestión Administrativa, que depende de la Secretaría de Trabajo. Ambos recibirán este sábado un espaldarazo de Milei.

Tucumán

Tras su paso por Santiago del Estero, el Presidente y Karina, junto a la comitiva oficial, se trasladaron a Tucumán, provincia donde solo se eligen diputados nacionales. El mandatario Milei llegó a las 13:15 al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, según publicó La Gaceta. De ahí se trasladó al Hotel Catalinas, donde varios seguidores se acercaron a saludarlo en un clima de cánticos y euforia. La visita inclluyó una visita a la localidad de yerba Buena.

En Tucumán, los libertarios postulan al empresario Federico Pelli quien, según medios locales, es nuevo en el rubro político, fue oficial del Ejército y se graduó en Administración, con una especialidad en políticas de seguridad y prevención del delito.