Javier Milei volvió al Conurbano y pidió el voto "para evitar la barbarie de los Kirchner"

El presidente Javier Milei biscó reformzar la campaña en un territorio clave. Se mostró con Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich.

Por Agencia DIB
Javier Milei con su hermana Karina. Karen Reichartd, Diego Santilli y Patricia Bullrich en Tres de Febrero. 

Luego de su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei retomó este viernes el liderazgo de la campaña de La Libertad Avanza. Lo hizo con una caminata junto a Diego Santilli y Patricia Bullrich por el partido bonaerense de Tres de Febrero, con el objetivo de impulsar a los candidatos libertarios en ese distrito.

Milei pidió el voto para "el Colo y Karen" Reichardt para evitar "la barbarie de los Kirchner".

Por su parte, Diego Santilli el candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires pareció descartar la opción de raparse, una posibilidad que agitó en redes y causó un operativo clamor del oficialismo. "Soy el Colo", respondió a una primera consulta.

Después volvió a juguetear con la consigna libertaria. "Vamo' a hacer lo imposible, vamos a dejar todo", sugirió minutos más tarde, cuando le repitieron la consulta.

A su vez, el intendente Diego Valenzuela explicó que el acto "era esto, una caminata", en referencia al fugaz paso de Milei. "Habló desde la caja de la chata, recordó la batalla de Caseros, donde empezó la Argentina de la libertad y del progreso", añadió el también historiador y senador provincial electo.

"La gente sabe que esta es una elección bisagra y estamos trabajando para eso", siguió.

Karen Reichardt intentó explicar su exabrupto

Reichardt, por su parte, intentó aclarar su exabrupto sobre los seguidores del peronismo y sostuvo que había hablado de una “enfermedad mental” de los votantes opositores por un “chip cultural”.

“Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural. Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo?”, preguntó Reichardt desde sus redes sociales.

La ex vedette había generado ayer una fuerte polémica al asegurar que votar al peronismo en la provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”.

Las controvertidas declaraciones de Reichardt tuvieron lugar durante una entrevista en el programa “Pan y Circo” de Radio Rivadavia.

