miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026 - 15:55

Chile: Javier y Karina Milei, presentes en la asunción de José Antonio Kast

Este miércoles, en Valparaíso, asumió José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile. Entre la docena de mandatarios presentes se contó a Javier Milei, quien viajó acompañado por su hermana Karina y el canciller, Pablo Quirno.

Por Agencia DIB
El flamante mandatario de Chile antes del abrazo con Javier Milei.

El presidente Kast; su mujer, María Pía Adriasola; Javier y Karina Milei; y el canciller argentino Pablo Quirno.

Milei y Kast mantienen una excelente relación.

"¡Sí, juro!", exclamó José Antonio Kast (60) al asumir como nuevo presidente de Chile en una austera ceremonia en la ciudad de Valparaíso. Y entre la docena de jefes de Estado presentes estuvo el mandatario argentino, Javier Milei, acompañado por su hermana Karina.

El presidente Javier Milei felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en el balotaje en Chile.

Milei recibió a José Antonio Kast quien busca llevarse a Chile a un funcionario clave de Caputo
La hazaña de "los Gassioles": unieron los dos océanos a caballo en la travesía "De mar a mar"

Los mandatarios presentes (y ausentes) en Chile

El presidente Kast; su mujer, María Pía Adriasola; Javier y Karina Milei; y el canciller argentino Pablo Quirno.

La asunción del sucesor de Gabriel Boric se llevó a cabo en el Congreso de la Nación, ubicado en la costa del Pacífico. La transmisión de la Televisión Nacional de Chile siguió atentamente durante toda la jornada la recepción de figuras internacionales, entre las que destacaron -además de Javier Milei- el Rey de España Felipe VI, la referente opositora de Venezuela, María Corina Machado, Daniel Noboa (presidente de Ecuador); Santiago Peña (presidente de Paraguay); Rodrigo Paz (presidente de Bolivia); Luis Abinader (presidente de República Dominicana); José Raúl Mulino (presidente de Panamá); Rodrigo Chaves (presidente de Costa Rica); Yamandú Orsi (presidente de Uruguay); y Alix Didier Fils-Aimé (Primer Ministro de Haití).

Las ausencias más notorias fueron las de los presidente de Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) y México (Claudia Sheinbaum).

Relaciones bilaterales

Milei y Kast mantienen una excelente relación.

La relación entre Kast y Milei es excelente, al punto que apenas se impuso en las elecciones sobre Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, el líder del Partido Republicano visitó al presidente argentino en Buenos Aires, con el objetivo de intensificar las relaciones bilaterales entre las naciones.

Milei interrumpió su agenda en Estados Unidos, donde se encontraba con motivo de la Argentina Week, donde disertó el pasado martes, y viajó con una acotada delegación compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

De todos modos, el viaje del mandatario argentino a Chile es breve porque este viernes viaja a Madrid para participar de un Foro Económico que se realiza en esa ciudad de España.

Fuente Agencia DIB

