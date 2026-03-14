Milei defendió la llegada de tecnología autónoma a un shopping frente al "odio al progreso"

En medio de la discusión por la reforma laboral, se viralizó un video de una cafetería en el Abasto Shopping “atendida” por robots y completamente autónoma. El presidente Javier Milei compartió esas imágenes y lanzó una fuerte advertencia a través de sus redes sociales, donde señaló que “hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los luditas locales y su odio al progreso”.
El mandatario aprovechó el caso para ejemplificar su postura sobre la evolución del empleo y la productividad. En su análisis, Milei arremetió contra quienes cuestionan el avance tecnológico en defensa de los puestos de trabajo tradicionales, tildándolos de “brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral”. Y aseguró que “van a empezar a llorar industria nacional y empleo”.
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Desplazamiento de recursos
“El progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio”, señaló el jefe de Estado. Y destacó que “ese ahorro permite destinar recursos a sectores más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga”.
“Resultado: mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros”, afirmó.
Y cerró su posteo con una “advertencia”: “Cuidado con demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a empresaUrios (SIC) ladrones y prebendarios. Cuyo resultado es menores salarios, mayores precios, menor consumo y oferta limitada de productos. Obviamente esto también aumenta la pobreza”.
Fuente: Agencia DIB