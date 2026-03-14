Milei defendió la llegada de tecnología autónoma a un shopping frente al "odio al progreso"

El robot que prepara café fue instalado en el marco de un emprendimiento llamado Bot My Coffee. Instagram

En medio de la discusión por la reforma laboral, se viralizó un video de una cafetería en el Abasto Shopping “atendida” por robots y completamente autónoma. El presidente Javier Milei compartió esas imágenes y lanzó una fuerte advertencia a través de sus redes sociales, donde señaló que “hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los luditas locales y su odio al progreso”.

El mandatario aprovechó el caso para ejemplificar su postura sobre la evolución del empleo y la productividad. En su análisis, Milei arremetió contra quienes cuestionan el avance tecnológico en defensa de los puestos de trabajo tradicionales, tildándolos de “brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral”. Y aseguró que “van a empezar a llorar industria nacional y empleo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2032736467500331369?s=20&partner=&hide_thread=false ALERTA ABASTO SHOPPING

Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso.



Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria… https://t.co/qUL5EaGSiL — Javier Milei (@JMilei) March 14, 2026 Desplazamiento de recursos “El progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio”, señaló el jefe de Estado. Y destacó que “ese ahorro permite destinar recursos a sectores más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga”.

“Resultado: mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros”, afirmó.

Y cerró su posteo con una “advertencia”: “Cuidado con demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a empresaUrios (SIC) ladrones y prebendarios. Cuyo resultado es menores salarios, mayores precios, menor consumo y oferta limitada de productos. Obviamente esto también aumenta la pobreza”. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







