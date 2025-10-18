Detuvieron a una mujer con un cuchillo que agredió a fotógrafos en el acto de Javier Milei en Tres de Febrero

Annabel Ilarraz, la mujer detenida por las agresiones en el acto de Milei, y el cuchillo que portaba.

El acto de campaña del presidente Javier Milei en el partido de Tres de Febrero se vio empañado por un grave incidente de seguridad que culminó con una mujer detenida tras intentar agredir con un cuchillo a dos fotógrafos.

A lo largo de la recorrida de Milei, que estuvo acompañado por el intendente Diego Valenzuela y los candidatos bonaerenses Diego Santilli y Karen Reichardt , la Gendarmería mantuvo un cordón entre los militantes que se acercaron para apoyar al Presidente y quienes fueron a repudiarlo.

En ese momento Antonio Becerra , fotoperiodista de Tiempo Argentino , vio a una persona tirando gas pimienta a los presentes y se acercó para registrar la situación. Se trataba de una mujer de 50 años, que luego fue identificada como Annabel Ilarraz .

En un video se puede ver a la mujer forcejeando con varios manifestantes. “Andate de mi casa pedazo de mierda, es mi Ciudad Jardín, kukardo de mierda” , fue una de las frases que le gritó a uno de los presentes.

En otros videos trascendidos en redes sociales se ve que varios oficiales de Gendarmería rodearon a la mujer e intervinieron en el momento de tensión con los manifestantes. Sin embargo, no fue detenida y escapó corriendo entre la multitud.

En el supermercado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BagliettoMatias/status/1979494612113702952&partner=&hide_thread=false "No odiamos lo suficiente a los periodistas" ayer casi se traduce en una mujer acuchillando reporteros gráficos en un supermercado, a metros del acto de LLA.

Foto: Matias Baglietto pic.twitter.com/pRDX6mnv5Y — Matías Baglietto (@BagliettoMatias) October 18, 2025

Luego de eso la tensión siguió hasta el interior de un supermercado. "Me comenzó a perseguir junto con otros militantes, y alcancé a entrar a un supermercado y refugiarme entre dos góndolas. Había una familia allí y les pedí que me hicieran de campana, para avisarme si la mujer entraba para seguir persiguiéndome. Yo estaba con mis dos cámaras a cuestas", contó Becerra a los medios.

Cuando la mujer ingresó al supermercado él, alertado, huyó entre las góndolas hacia el estacionamiento.

En ese momento Fernando de la Orden, otro fotoperiodista pero en este caso de Clarín, sufrió la agresión de la mujer, que había quedado en el súper del que Becerra logró escapar. Relató: "Yo estaba en un auto enviando las fotos al diario y, en un momento, vi que estaban persiguiendo a Becerra entre tres o cuatro personas, además de la mujer. Me bajé y salí a correr detrás de la secuencia, gritándoles que se trataba de un fotógrafo trabajando y no de alguien que iba a generar problemas ni otro militante. Mientras corría, escuchaba cómo los militantes marcaban en qué góndola estaba Becerra".

De la Orden continuó: “Fui recorriendo las góndolas y llegué hasta esa en la que supuestamente estaba mi colega, pero sólo había una mujer que sacó un cuchillo y me tiró un facazo. Era un cuchillo de caza, y me llegó a tocar el brazo pero no a cortar. En ese momento llegaron guardias de seguridad del supermercado y también agentes policiales y de Gendarmería que la detuvieron”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tatious_/status/1979330832251916321&partner=&hide_thread=false LOCURA EN TRES DE FEBRERO. Una mujer persiguió una cuadra con un cuchillo a Antonio Becerra, fotoperiodista, que estaba haciendo su laburo, cubriendo el acto de Milei. Esto sucede meses después de que Santiago Caputo lo haya amenazado públicamente. El gobierno es responsable. pic.twitter.com/BMpfHQGKh6 — Tatiana Fernández Martí (@tatious_) October 17, 2025

Bioquímica

Una vez trasladada por los agentes a la Comisaría Séptima de Ciudad Jardín, se constató su identidad y se supo que es vecina de Morón.

"Se le incautó un cuchillo de supervivencia verde con una hoja de 20 centímetros", consigna el parte oficial de la Policía Bonaerense.

Fabiana Ilarraz, su hermana, se presentó en la comisaría y aseguró a A24 que la detenida "no tiene ningún problema psíquico y es bioquímica".