Adorni habló sobre del viaje con su esposa a Nueva York y asumió que la palabra "deslomarse" fue un error

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente hizo referencia al escándalo que involucró a su esposa, que participó de un viaje oficial a Nueva York, junto a él y funcionarios del Gobierno. “Somos humanos y cometemos errores”, escribió en su red social X, y reconoció que se equivocó.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse ”, precisó el jefe de Gabinete en un posteo de su cuenta de X. Y añadió: "Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas. Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie".

Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo… https://t.co/Sh6Hm1DpGV — Manuel Adorni (@madorni) March 12, 2026 Sin mencionar a su esposa y a las críticas que recibió por sumarla a un viaje oficial, Adorni cerró el mensaje de la siguiente manera: "Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien. Fin".

Adorni El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York. Betina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, se sumó a la comitiva oficial que acompañó al Presidente para participar de la Argentina Week. Viajó en el avión presidencial y se hospedó en el hotel junto a su esposo. Cuando Adorni fue consultado por qué había viajado su mujer, aseguró: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”.

