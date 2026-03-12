jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026 - 19:59

Adorni habló sobre del viaje con su esposa a Nueva York y asumió que la palabra "deslomarse" fue un error

El jefe de Gabinete hizo referencia a la polémica en un descargo a través de su cuenta de X. El presidente, Javier Milei, más temprano le había dado su apoyo.

Por Agencia DIB
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa, Betina Angeletti. (Instagram)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa, Betina Angeletti. (Instagram)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas este jueves por la frase que utilizó días atrás para referirse a su agenda de trabajo en Nueva York.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas este jueves por la frase que utilizó días atrás para referirse a su agenda de trabajo en Nueva York.

Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente hizo referencia al escándalo que involucró a su esposa, que participó de un viaje oficial a Nueva York, junto a él y funcionarios del Gobierno. “Somos humanos y cometemos errores”, escribió en su red social X, y reconoció que se equivocó.

Más noticias
La delegación del gobierno nacional que viajó a Nueva York por la Argentina Week.

Argentina Week: el balance de una semana en la que el país se mostró al mundo
Javier y Karina Milei junto a gobernadores en el marco de la “Argentina Week 2026” en Nueva York.

Milei acusó a dos empresarios de atacar a los argentinos "en connivencia con políticos ladrones"

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse ”, precisó el jefe de Gabinete en un posteo de su cuenta de X. Y añadió: "Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas. Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie".

Embed

Sin mencionar a su esposa y a las críticas que recibió por sumarla a un viaje oficial, Adorni cerró el mensaje de la siguiente manera: "Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien. Fin".

Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York.&nbsp;

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York.

Betina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, se sumó a la comitiva oficial que acompañó al Presidente para participar de la Argentina Week. Viajó en el avión presidencial y se hospedó en el hotel junto a su esposo. Cuando Adorni fue consultado por qué había viajado su mujer, aseguró: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”.

Temas
Ver más

Argentina Week: el balance de una semana en la que el país se mostró al mundo

Milei acusó a dos empresarios de atacar a los argentinos "en connivencia con políticos ladrones"

En Nueva York, Milei respaldó a EE.UU. e Israel y aseguró: "Vamos a ganar"

Caputo sobre el 2,9% de inflación: "Estamos en un proceso de corrección de precios relativos"

Milei y Karina salieron a respaldar a Adorni tras la polémica por llevar a su esposa a la gira oficial

Intendente denunció un "pacto de obstrucción" del kirchnerismo y LLA

Kicillof compartió un acto con Alak, que le dio su apoyo "incondicional" para 2027

Patricia Bullrich dijo presente en Expoagro 2026 y subrayó el "compromiso" del Gobierno con el campo

Se despide un histórico del sindicalismo docente bonaerense: Baradel dejará de ser titular de SUTEBA

La UIA, dura con Milei: "Distorsiona el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia del país"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador Axel Kicillof junto al intendente Julio Alak. 

Kicillof compartió un acto con Alak, que le dio su apoyo "incondicional" para 2027

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Ian Moche donó su largo pelo para la confección de pelucas para niños en tratamiento oncológico. (Imagen de video/ Instagram)

Ian Moche donó su pelo para la confección de pelucas destinadas a niños con cáncer