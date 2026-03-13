viernes 13 de marzo de 2026
13 de marzo de 2026 - 11:21

El Gobierno dio de baja el servicio de otras 10 prepagas

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y en el marco de un proceso regulatorio, ya fueron excluidas más de 162 entidades.

Por Agencia DIB
Novedades sobre las prepagas. (Pixabay/pexels.com)
Novedades sobre las prepagas. (Pixabay/pexels.com)

La Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina resolvió inscribir a la Obra Social de Comisarios Navales en el registro oficial de entidades de medicina prepaga y, en paralelo, desvincular a diez empresas del sistema, como parte de un plan de fiscalización del sector.

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De acuerdo a la Resolución 446/2026 publicada en el Boletín Oficial, la medida responde al nuevo marco de fiscalización oficial, donde se busca que solo operen entidades que demuestren actividad real, cumplan requisitos legales y fortalezcan la transparencia y la competencia en el mercado argentino.

La norma se fundamenta en la reactivación de inscripciones, tras una suspensión implementada en 2020 por emergencia sanitaria. El procedimiento para las nuevas altas, a su vez, exige la presentación de documentación completa y el cumplimiento de varios requisitos.

En cuanto a la exclusión de diez empresas de medicina prepaga, las entidades desvinculadas son:

  • Círculo Médico de San Luis
  • Círculo Médico de Bragado
  • Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima
  • Protección Médica SRL
  • ECSA Salud
  • Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina
  • And the Yellow Too S.A.
  • Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
  • Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución
  • Mutual Odontológica Argentina

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, más de 162 entidades fueron excluidas en este proceso regulatorio. A finales de enero, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya había dado 13 bajas.

Fuente: Agencia DIB

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