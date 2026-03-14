Milei se reunió con Santiago Abascal, presidente de Vox, antes de hablar en el Madrid Economic Forum

En el marco de su gira por Madrid , el presidente Javier Milei se reunió este sábado con el presidente de Vox , Santiago Abascal , y el economista español Jesús Huerta de Soto , a quien el mandatario consideró siempre como su mentor.

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Milei mantuvo encuentros con los referentes libertarios en el Hotel Hyatt de la capital española, donde luego disertará en el Madrid Economic Forum , presentado como “el evento económico y empresarial de referencia en España” .

El Presidente estaba vestido con su habitual mameluco de YPF . Ante la consulta del periodista del diario español El País sobre el significado de la vestimenta del mandatario argentino, un integrante de su equipo audiovisual respondió que se presentó así porque "está más cómodo" .

La reunión duró unos 50 minutos y ninguno de los dos dirigentes brindó declaraciones a la prensa.

Luego de la charla, Abascal posteó en X la fotografía de los mandatarios juntos y escribió: "Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado @JMilei, referente internacional de la libertad que ha devuelto an Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Santi_ABASCAL/status/2032843121621336132?s=20&partner=&hide_thread=false Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado @JMilei, referente internacional de la libertad que ha devuelto an Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones. https://t.co/1U6nWBZZGI — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) March 14, 2026

Milei también se reunió con el empresario Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky.

Reformas pendientes

La exposición del Presidente en el evento está prevista para las 20.15 de España (16.15 en nuestro país). Allí se espera que vuelva a exponer su visión sobre reformas económicas, liberalización de mercados y el rumbo de la economía argentina.

Para esa actividad, Milei tiene planificada una exposición basada en su gestión, los cambios pendientes y la batalla cultural que logró plasmar.

Debates

El Madrid Economic Forum cuenta con la presencia de economistas, politólogos y especialistas de distintas áreas que debatirán sobre temas como "el emprendimiento, la inversión, la batalla cultural, la comunicación y el impacto de la inteligencia artificial en la economía", según informaron los organizadores.

Entre los expositores figuran, además de Milei, el profesor de Ciencias Políticas Miguel Anxo Bastos, los economistas Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle y Eduardo Garzón, la empresaria Marta Marcilla, el abogado Hermenegildo Altozano y el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, entre otros nombres del ecosistema económico, académico y mediático español.

Agenda

La agenda incluye charlas sobre “Constitución libertaria”, “Desregulación”, “Función empresarial”, “Nuevos modelos educativos”, “Violencia iliberal de género”, “Comunicación y persuasión”, así como un segmento dedicado a “Nuevos medios de comunicación” con la participación de los periodistas Vito Quiles y Víctor Domínguez.

El tramo final de la jornada estará reservado para la ponencia de Daniel Lacalle, titulada “La censura: la última arma del estado depredador”, y para el cierre a cargo de Javier Milei, previsto entre las 20.15 y las 21.10, seguido de una cena VIP, cuya entrada cuesta la friolera de 2.500 euros.

Tras finalizar su participación en el evento, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires. El arribo a la Argentina está previsto para el domingo a las 9.30, lo que marcará el cierre de su breve escala en España luego de su gira por Estados Unidos.

Fuente: Agencia DIB