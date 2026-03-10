Milei acusó a Rocca y Madanes Quintanilla de atacar a los argentinos "en connivencia con políticos ladrones"

El presidente Javier Milei encabezó este martes en Nueva York , EE.UU., la inauguración de “Argentina Week 2026” , el road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones. En su discurso inaugural, Milei no ahorró calificativos contra Paolo Rocca , CEO de Techint , y Javier Madanes Quintanilla , dueño de Fate: los llamó “empresarios prebendarios” que “atacan a los argentinos en connivencia con políticos ladrones” .

El mandatario también mantuvo un breve encuentro con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon . Milei tiene confirmadas además paradas en Chile y España para el cierre de la semana, pero confirmó que no asistirá a Expoagro .

La reunión con Dimon es el evento con el que se inauguró formalmente la Argentina Week 2026. Allí habrá funcionarios nacionales de primera línea y empresarios de rubros diversos que van a escuchar al Presidente y a parte de su elenco ministerial. También participarán gobernadores invitados por la gestión libertaria .

En su discurso, el presidente sentenció: “ Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal . Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios ”.

En la misma línea, planteó: “Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta. ¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo hacer estas preguntas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una Argentina mejor”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2031374607748313256?s=20&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en la inauguración del Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York. pic.twitter.com/N7n1ukYIwU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 10, 2026

Apertura

Milei, por otra parte, defendió su política de apertura de importaciones en beneficio de “millones de argentinos” y en detrimento de los intereses de los empresarios mencionados. “Hay un problema asignativo. Están distorsionando los precios relativos, produciendo algo que no debería. Si abren, ahora van a poder comprar a 100. Es cierto que ese sector va a ir a pérdida, si no se reconvierte, y desaparece.”, alertó.

“Al margen de que dicho empresario haya apretado al Gobierno con que si no le corríamos las barreras iba a tirar a 900 trabajadores en la calle”, planteó además, y completó: “Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a los 900 trabajadores en la calle. No es un juego de niños. Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a ahorrar y van a poder gastarlos en distintos sectores de la economía".

Asimismo, remarcó: “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que defiende esto. Es lógico: es corrupción. Sostienen ese sistema porque sostiene la corrupción. Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.

El mandatario insistió: “Cuando peleo, peleo por el bienestar de los argentinos. Una política podría ser utilitarista en lo político y eficiente en lo económico, y aún así ser injusta, por lo que no debería ser defendida”. Y añadió: “Si me gano mi dinero justamente, quién carajo es el político para decir en qué puedo gastarlo y en qué no. Es un cercenamiento en la libertad y si la consecuencia de ellos es una barrera comercial, es un robo”.

"Hubiéramos ganado en primera vuelta"

Con respecto a la performance electoral de La Libertad Avanza en octubre pasado, Milei destacó: “Hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras. Estamos pasando reformas que nunca se había logrado”.

Y cerró. “No tengo duda de que los buenos vamos a vencer. Aún en esta coyuntura, Argentina mejora los términos de intercambio. Hacer las cosas bien paga”, insistió, y completó: “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo. Nos fue bien en la de medio término, esperemos que nos vaya bien en la general”.

Chile y España

Tras "Argentina Week 2026", los hermanos Milei partirán rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast.

Ambos viajarán al país trasandino solos, con aterrizaje a las 23.30 en la ciudad de Valparaíso, porque el resto de la comitiva retornará a la Argentina.

Luego de la ceremonia, prevista para las 15 del miércoles, la delegación regresará al país. Si bien se especuló con que el jefe de Estado podría ir a Expoagro a fines de esta semana, finalmente desistió del viaje.

Luego, Milei estará el sábado 16 de marzo en España. Participará en el Foro Económico de Madrid, donde pronunciará un discurso de cierre para los empresarios presentes.

"Guerrero de la Verdad"

Este lunes, en tanto, Milei fue distinguido en la ciudad estadounidense con el premio “Guerrero de la Verdad”, otorgado por la fundación Algemeiner en reconocimiento a su "firme compromiso con la defensa de la libertad" y "su alineamiento con el Estado de Israel", al tiempo que habló del conflicto bélico en Medio Oriente y señaló: "Vamos a ganar".

Fuente: Agencia DIB