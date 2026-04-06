Javier Milei apuntó contra Victoria Villarruel y la acusó de "intentar traicionarlo"

En medio de un cimbronazo en su mesa chica por la polémica en la que se encuentra envuelto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente, Javier Mile i , volvió a protagonizar un fuerte cruce contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel , a quien acusó de intentar “boicotearlo” y “traicionarlo” , poniendo en agenda pública otro frente de conflicto que lleva más tiempo.

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“A la luz del comportamiento de Victoria Villarruel no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran ”, manifestó Milei en una entrevista con el medio español El Debate.

En la conversación con el medio, le mencionaron al mandatario la cercanía de la vicepresidenta a disidentes de Vox -el partido de derecha español afín a Milei- para sabotear su presencia del libertario en el Madrid Economic Forum de 2021.

“Me sorprende que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Creí que era algo relativamente nuevo. Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo”, reflexionó Milei. Y recordó: “En el Senado se retrasó la ley de Bases y el Pacto de Mayo no se pudo firmar el 25 de mayo y hubo que hacerlo el 9 de julio. Entonces dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile".

Milei añadió que, con el correr de los años, Villarruel “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”, incluidas “personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno”.

“A la luz del comportamiento de Victoria Villarruel no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”

Tras difundirse la entrevista y las interpretaciones sobre las acciones de la Presidenta del Senado, Milei reaccionó contra el diario Clarín y el periodista que publicó la información con un posteo a través de su cuenta de X, calificándolo de "mentiroso", "inmundo" y "basura".

Embed Habría que avisarle a este operador y mentiroso inmundo que días atrás en España (país del periodista que hizo la nota) surgió la información del sabotaje. Claro puede que crea que todos los periodistas son basuras como él.

Pero bueno, no pidas peras al olmo.

Fin. https://t.co/YIm6S0k8vz — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2026

"Habría que avisarle a este operador y mentiroso inmundo que días atrás en España (país del periodista que hizo la nota) surgió la información del sabotaje. Claro puede que crea que todos los periodistas son basuras como él. Pero bueno, no pidas peras al olmo. Fin", escribió Milei.

Fuente: Agencia DIB