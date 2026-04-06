lunes 06 de abril de 2026
6 de abril de 2026 - 08:35

Javier Milei apuntó contra Victoria Villarruel y la acusó de "intentar traicionarlo"

El mandatario sostuvo en una entrevista que su vice “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”, incluidas “personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno”.

Por Agencia DIB
Victoria Villarruel y Javier Milei durante una presentación en el Congreso. (Prensa Senado)
Victoria Villarruel y Javier Milei durante una presentación en el Congreso. (Prensa Senado)
Javier Milei y Victoria Villarruel juntos.
Javier Milei y Victoria Villarruel juntos.
Victoria Villarruel junto a Javier Milei.
Victoria Villarruel junto a Javier Milei.

En medio de un cimbronazo en su mesa chica por la polémica en la que se encuentra envuelto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente, Javier Milei, volvió a protagonizar un fuerte cruce contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien acusó de intentar “boicotearlo” y “traicionarlo”, poniendo en agenda pública otro frente de conflicto que lleva más tiempo.

Más noticias
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

Bianco acusó a Milei de "afanar" e insistió con la deuda de Nación con la Provincia
Los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast inician un período de agenda en común.

Javier Milei recibe a presidente de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada

“A la luz del comportamiento de Victoria Villarruel no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”, manifestó Milei en una entrevista con el medio español El Debate.

En la conversación con el medio, le mencionaron al mandatario la cercanía de la vicepresidenta a disidentes de Vox -el partido de derecha español afín a Milei- para sabotear su presencia del libertario en el Madrid Economic Forum de 2021.

“Me sorprende que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Creí que era algo relativamente nuevo. Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo”, reflexionó Milei. Y recordó: “En el Senado se retrasó la ley de Bases y el Pacto de Mayo no se pudo firmar el 25 de mayo y hubo que hacerlo el 9 de julio. Entonces dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile".

Milei añadió que, con el correr de los años, Villarruel “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada, incluidas “personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno”.

“A la luz del comportamiento de Victoria Villarruel no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”

Tras difundirse la entrevista y las interpretaciones sobre las acciones de la Presidenta del Senado, Milei reaccionó contra el diario Clarín y el periodista que publicó la información con un posteo a través de su cuenta de X, calificándolo de "mentiroso", "inmundo" y "basura".

Embed

"Habría que avisarle a este operador y mentiroso inmundo que días atrás en España (país del periodista que hizo la nota) surgió la información del sabotaje. Claro puede que crea que todos los periodistas son basuras como él. Pero bueno, no pidas peras al olmo. Fin", escribió Milei.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bianco acusó a Milei de "afanar" e insistió con la deuda de Nación con la Provincia

Javier Milei recibe a presidente de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada

Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete con ánimo de respaldar a Manuel Adorni

La Provincia advierte por el derrumbe de la industria, la construcción y el empleo

Trenque Lauquen: el director de Canal 12 se acogió al retiro voluntario y la señal se queda sin autoridad a cargo

Con un mensaje anti grieta, Villarruel homenajeó en Chivilcoy a los veteranos de Malvinas

Últimos días para los planes sociales: arrancan los vouchers de capacitación

Javier Milei encabezó en Retiro el acto oficial a 44 años de Malvinas

Milei respaldó una vez más a Adorni y armaron un plan de trabajo hasta 2027

La Justicia ratificó la vigencia del "Protocolo anti piquetes"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Kicillof, junto a Bianco, Magario y López, ante intendentes en el Salón Dorado de Gobernación. 

La Provincia reglamentó el fondo para municipios del Presupuesto 2026

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Llega la JAM de Videojuegos por la Memoria: cómo participar de esta experiencia única

Llega la "JAM de Videojuegos por la Memoria": cómo participar de esta experiencia única