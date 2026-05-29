Milei multiplica gestos a Trump: gestiones por un acuerdo clave y una visita por el día de la independencia

El presidente Javier Milei multiplicó en las últimas horas los gestos de alineamiento estratégico con Estados Unidos , al recibir a una importante delegación de congresistas de ese país y anunciar inversiones de farmacéuticas extranjeras en medio de la controversia por el acuerdo sobre patentes con Donald Trump, y podría profundizar esa línea con una nueva visita al país para participar, el próximo 4 de julio, de los festejos por los 250 años de su independencia.

La visita a Washington para el próximo día de la independencia, que sería el viaje número 17 de Milei a Estados Unidos en lo que va de su gestión -el último fue el 6 de mayo pasado- coincidiría con una estadía en esa capital de la Fragata Libertad, el buque insignia de la Armanda Argentina, que participará del evento histórico internacional “Sail 250”, un homenaje que se desarrollará sobre el Río Hudson.

Aunque la visita no está confirmada, fuentes del gobierno le dijeron a medios nacionales que es probable que ocurra. Se trata de una iniciativa en línea con la importancia estratégica central que Milei otorga a la relación con la administración Trump, que además podría combinar con un paso por la exclusiva conferencia anual que organiza el banco de inversión Allen & Company en Sun Valley , en el estado de Idaho, en la que ya estuvo en 2024.

La agenda de Milei esos días será apretada: el 9 de julio se realizarán los actos por la independencia argentina y la conferencia en Idaho se desarrollará entre el 7 y el 11 de ese mes. Además, se especuló con la posibilidad de asistir a un partido de la selección argentina , que si queda primera en la fase de grupos de Mundial jugará los 16° de final el 3 de julio en el Hard Rock Stadium, de Miami.

Reuniones con actores de peso

En las últimas horas, Milei sumó otras dos iniciativas que tienen a la relación con Estados Unidos como objetivo: se reunión con una importante delegación de congresistas que llegaron a verlo acompañados por el embajador Peter Lamelas, y recibió a un grupo de representantes de farmacéuticas extranjeras que operan en el país, que le adelantaron inversiones por USD 8.000 millones para los próximos seis años.

En ambos encuentros, el contexto se define por el interés norteamericano en avanzar con la aplicación del Tratado de Cooperación en materias de Patentes (PTC) que firmó en febrero pasado Milei con su par norteamericano Donald Trump, como parte del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones. Ese acuerdo es resistido por los laboratorios nacionales, lo que obligó al Ejecutivo a ralentizar su tratamiento en el Congreso.

La comitiva de parlamentarios que vio a Milei en la Casa Rosada incluyó a figuras de peso del influyente Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la oficina encargada de redactar las leyes que autorizan al Tesoro de los Estados Unidos a gastar el Presupuesto y ejerce un control sobre la ejecución presupuestaria.

Milei considera central la relación con el gobierno de Trump y la cuida. El año pasado, ese vínculo fue crucial en el período de incertidumbre política y cambiaria tras la derrota de LLA en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habilitó entonces un Swap por 20 mil millones de dólares, clave para estabilizar la sitación cambiaria en el corto plazo, que además funcionó como un potente mensaje al electorado para las elecciones de octubre, que los libertarios ganaron.

Fuente: Agencia DIB.