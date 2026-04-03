Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete con ánimo de respaldar a Manuel Adorni

El presidente Javier Milei salió este jueves a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el centro de una fuerte polémica por haber viajado a New York junto a su esposa en el avión presidencial.

El presidente Javier Milei convocó a una reunión de gabinete para el próximo lunes a las 12, con ánimo de delinear cuestiones de agenda pública y de darle un nuevo respaldo a Manuel Adorni , quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses .

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El último encuentro del Presidente con sus ministros fue el pasado 24 de febrero, hace más de un mes. Luego del encuentro, Adorni mantendrá encuentros personales con los distintos integrantes del gabinete.

Milei busca reactivar la agenda del Gobierno, tras la reunión mano a mano que mantuvo esta semana con el jefe de Gabinete en la Quinta de Olivos. La idea es abordar la “segunda etapa de la gestión” con vistas a lo que queda del año y al 2027.

La intención del Ejecutivo es mostrar al jefe de Gabinete activo en sus funciones y desviar la atención de los escándalos que lo involucran y lo tienen en el ojo de la tormenta desde hace semanas. Los próximos días serán clave para Adorni, ya que la escribana Adriana Nechevenko declarará ante el juez Ariel Lijo y deberá explicar la operatoria por la cual el vocero presidencial y su esposa compraron un departamento en Caballito.

Para ese mismo día, el Gobierno planea que la Cámara de Diputados debata la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto que consideran tuvo impacto en la agenda mediática y ayudaría a concentrar la atención lejos del exvocero.

adorni-y-mileijpg Manuel Adorni con el presidente Milei. Archivo DIB.

Adorni está siendo investigado por presuntos hechos delictivos que lo involucran. El fiscal Gerardo Pollicita lo investiga por el delito de enriquecimiento ilícito ante la sospecha de que habría comprado varias propiedades que no estarían declaradas y que no podrían justificarse con sus ingresos y su patrimonio real.

Otra causa es por un presunto conflicto de intereses luego del vuelo que compartió Adorni con su amigo y periodista Marcelo Grandio, quien tenía contratos con la TV Pública. Está siendo investigada por el juez Ariel Lijo.

Fuente: Agencia DIB