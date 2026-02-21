sábado 21 de febrero de 2026
21 de febrero de 2026 - 17:14

Distanciada de Milei, Villarruel recibió a la Iglesia para hablar de la baja de edad de imputabilidad

La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo con representantes de Cárita y la Pastoral Social, que se oponen al proyecto del Ejecutivo.

Por Agencia DIB
La vicepresidenta Victoria Villarruel.
La vicepresidenta Victoria Villarruel.

En una muestra más de la distancia política que mantiene con Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel conversó con representantes de la Iglesia Católica a exponer su posición -reconocida adversa- al proyecto para bajar la edad de punibilidad penal a los 14 años que impulsa el Ejecutivo.

Más noticias
La senadora Patricia Bullrich.

"Les va a costar": irónica respuesta de Bullrich a la amenaza K de derogar la reforma laboral
El exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. 

Domingo Cavallo le sugirió a Milei la "convertibilidad del peso" y liberar el dólar

La convocatoria fue puntualmente a representantes de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal y de Cáritas, y se produjo luego de que la cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto, según informó hoy el diario Clarín.

En el encuentro, los representantes del episcopado dejaron clara su posición de rechazo al proyecto, porque consideran que no hará disminuir el delito entre los menores. Y reclamaron un enforque de la problemática más centrado en la contención social.

Se trata de un tema espinoso para el Gobierno, que incluyó el proyecto en extraordinarias y busca avanzar en Senadores en la semana entrante, que expone además la distancia de Milei con la CEA, a la que no recibe hace dos años.

Los miembros de Pastoral Social y Cáritas expusieron en el encuentro los ejes de la “ Carta Abierta a los Legisladores Nacionales ”, un documento en el que plantean que la respuesta penal temprana no constituye una solución eficaz frente al delito juvenil.

También subrayan que “los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la evidencia científica indica que el cerebro aún no ha alcanzado la madurez plena para evaluar completamente las consecuencias de los actos ”.

Días pasados, durante una visita a La Rioja con ocasión de la fiesta de La Chaya, la vicepresidente se reunió con el obispo provincial -y titular de la Pastoral Social, Dante Braida-, y por primera vez visitó la tumba de una víctima de la dictadura: la del beato monseñor Enrique Angelelli.

Temas
Ver más

"Les va a costar": irónica respuesta de Bullrich a la amenaza K de derogar la reforma laboral

Domingo Cavallo le sugirió a Milei la "convertibilidad del peso" y liberar el dólar

El explosivo en la Escuela de Gendarmería estaba dirigido a un exdirector de la institución

Diputados libertarios piden la expulsión de la cristinista Carignano por "cometer actos de sabotaje ilegales"

Abad juntó a su tropa en Mar del Plata y pidió "una UCR valiente para competir por la Provincia"

Un juez de la Corte bonaerense reclamó por la integración del Tribunal

El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses

Los judiciales también rechazaron la propuesta de aumento y el lunes definen si paran

Un informe del Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo

Estalló un paquete con explosivos en la Escuela Superior de Gendarmería: cuatro heridos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
“Maxi” Abad habla en Mar del Plata.

Abad juntó a su tropa en Mar del Plata y pidió "una UCR valiente para competir por la Provincia"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La senadora Patricia Bullrich.

"Les va a costar": irónica respuesta de Bullrich a la amenaza K de derogar la reforma laboral