El mensaje de Cristina Kirchner por el 17 de Octubre: "Hoy es Bessent o Perón"

La expresidenta Cristina Kirchner difundió un mensaje este viernes en contra de la ayuda financiera del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina en el marco de los 80 años del 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad Peronista. “Hoy pareciera ser Bessent o Perón”, sostuvo, en alusión al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Mientras varios militantes aguardaban su salida fuera de su departamento, se difundió un audio grabado de la expresidenta. Allí, ella comparó la situación actual con la conocida consigna de ese entonces, Braden o Perón.

“Estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética de la derecha y el poder económico en el país para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”, sumó. Kirchner.

El saludo a los simpatizantes

Tras su mensaje, saludó a los militantes que la esperaban afuera de su balcón. El Partido Justicialista organizó una caravana que finalizó en San José 1111, en su esquina con Humberto Primo, en el barrio de Constitución. El PJ se congregó en las estaciones de tren y luego caminó hasta el departamento donde la exvicepresidenta cumple arresto domiciliario, una caravana de la que también participó el gobernmador Axel Kicillof.

La fecha celebrada por el peronismo recuerda la histórica movilización masiva que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para exigir la inmediata liberación de Juan Domingo Perón, quien había renunciado a sus funciones como vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión días antes. “Fue el más formidable acto de consciencia nacional de nuestra historia. Ese día el pueblo argentino descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo”, expresó Cristina Kirchner.

Luego, mencionó a Spruille Braden, entonces embajador de Estados Unidos en la Argentina a quien catalogó como “un operador de los intereses más importantes de su país” y quien “presionó” para la detención de Perón. “Estaba convencido de que podía manejar la política argentina como una sucursal más del estado de departamento americano. El pueblo respondió con una consigna que definió una época: Braden o Perón. El pueblo no había ido a la plaza por la libertad de un hombre, fue por la libertad de ellos mismos. Si Perón caía, caían los derechos conquistados”, sumó.

Sobre la negociación actual entre el gobierno norteamericano y la gestión de Javier Milei, sostuvo que el Tesoro norteamericano no compra pesos, sino que “compra tiempo”. “Tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron”, explicó.

Al respecto, mencionó a Rob Citrone, un inversor cercano a Trump, a quien catalogó como “socio de Bessent y viejo conocido de [Luis] Caputo”. “[Compra] tiempo para que Citrone pueda escapar a salvo de la ruleta argentina”, señaló.

Cristina Kirchner comparó la situación con el acuerdo de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. “Es el mismo guión de la dependencia, el guión del endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre”, agregó.