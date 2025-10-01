Axel Kicillof se reunió con Cristina Kirchner: ¿qué hablaron y por qué no habrá imagen?

Axel Kicillof visitó finalmente esta tarde a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, en un gesto de acercamiento político que buscó enviar una señal de unidad de cara a las elecciones de este mes.

"Fue un buen encuentro, duró una hora 30 minutos, hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre", explicaron a DIB fuentes del Instituto Patria, una mirada que ratificaron desde el entorno del Gobernador.

El encuentro -del que no habrá imagen- se da en medio de la crisis en la campaña de La Libertad Avanza por las acusaciones contra el diputado José Luis Espert, el primer candidato a diputado por esa fuerza.

Según supo DIB, la intención explícita fue bajar la tensión interna que sigue existiendo entre el cristinismo y el kicillofismo para no perjudicar la campaña electoral. El kirchnerismo venía manifestando fastidio no solo porque el Goberandor no había ido a ver a la expresidenta luego del triunfo electoral del 7 de septiembre -hubo un audio de ella la noche del festejo- sino porque consideran que su situación no tuvo la atención que merecía durante la campaña.

Ese objetivo de dar una señal de unidad parece complido, aunque está claro que los roces continúan: el hecho de que no haya imagen lo deja claro.

Kicillof y Cristina Kirchner habían dialogado por última vez para el cierre de listas nacionales, que fue el 17 de agosto: no se vieron pero sostuvieron un cruce duro, porque el Gobernador se negó a encumbrar a Mayra Mendoza al tope de la lista de candidatos a diputados provinciales por la tercera sección. Finalmente hubo acuerdo, pero a regañadientes.

El hermetismo que rodeó al encuentro -DIB adelantó el sábado que Kicillof esperaba el OK de Cristina para ir a verla- le sirve a ambos: no transmiten una imagen de reconciliación total que no existe, pero dejan entrever que hay una convivencia posible en pos del objetivo común: vencer en los comicios.

Para encontrar otro encuentro político en el que hayan coincidido Kicillof y Cristina Kirchner hay que remontarse al 9 de diciembre de 2024, cuando compartieron una reunión del peronismo en el distrito de Moreno, en la que estuvieron también Sergio Massa y Máximo Kirchner. (DIB)