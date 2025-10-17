Al final, Axel Kicillof se sumó a la caravana para pedir por Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad

Axel Kicillof, junto a dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, en la caravana por Cristina Kirchner.

Al final, el gobernador bonaerense, Axel Kicillo f , se sumó esta tarde a la caravana por el Día de la Lealtad al departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111 , donde cumple prisión domiciliaria.

Un 17 de octubre con grieta interna: Kicillof estará en San Vicente y el kirchnerismo marcha por Cristina

Kicillof no tenía previsto participar en la movida organizada por el Instituto Patria, pero hacia el mediodía reconsideró la situación y marchó junto a una columna del Movimiento Derecho al Futuro , su sector dentro del peronismo.

Más temprano, el gobernador había encabezado un acto por el Día de la Lealtad en la Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, donde había reclamado en forma enfática por el encarcelamiento de la expresidenta, al que considera un acto de persecución política. También lohabía hecho anoche, en la presentación de un libro en La Plata.

Kicillof no ingresó en el departamento de San José 1111 como hicieron otros dirigentes, pero su presencia no pasó desapercibida, en medio de la tregua en la interna del peronismo de cara a las elecciones del domingo 26.

Las razones de Kicillof para pedir pro Cristina

“Siempre quiso ir”, dijeron a DIB en el entorno del gobernador. Kicillof sí estuvo en el departamento de la Expresidenta después de las elecciones del 7 de septiembre, para un encuentro del que no trascendieron fotos ni declaraciones. Esa p'articularidad marca que el fondo de la relación sigue tenso y distante, más allá de la tregua electoral.

Hoy, Kicillof estuvo acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, dos de los máximo dirigentes del MDF, cuestionado por el cristinismo.

La movilización de los seguidores de la ex mandataria se lleva a cabo desde las 17 bajo el nombre Leales de Corazón.