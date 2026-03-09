San Nicolás: se pone en marcha la edición número 20 de Expoagro

La 20ª edición de Expoagro comenzará este martes en el predio ferial de San Nicolás de los Arroyos y se extenderá hasta el viernes, en medio de la expectativa del sector agropecuario por posibles anuncios del Gobierno vinculados con la eliminación de las retenciones.

En el marco de su vigésimo aniversario, la muestra alcanzó un nuevo récord de participación: todos los espacios fueron reservados con anticipación, con más de 700 expositores y otras 100 empresas que se suman o regresan al evento. Andrea Fiadone , jefa de Contenidos de Exponenciar, destacó que la exposición volverá a ofrecer “una agenda robusta y diversa”, con siete auditorios distribuidos en el predio. Además, la programación incluirá dos nuevas propuestas: Eureka! Drones, con experiencias prácticas, casos de éxito y recomendaciones para quienes busquen incorporar esa tecnología, y la Cumbre de Contratistas edición Piersanti.

Durante toda la semana, San Nicolás volverá a convertirse en un punto de encuentro entre referentes del agro y dirigentes políticos de distintos espacios en la mayor megamuestra agroindustrial a cielo abierto de la región, que desde hace nueve años tiene sede fija en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás.

Según consignó el diario El Norte , que cita fuentes del Gobierno bonaerense, el gobernador Axel Kicillof confirmó su presencia en la cena de apertura prevista para esta noche y podría participar también del tradicional corte de cinta del martes a las 8.30. La última vez que Kicillof asistió a la cena inaugural fue en 2024, luego de encabezar la apertura de sesiones legislativas en La Plata.

Habitualmente acompañan al mandatario los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Javier Alonso y Javier Rodríguez, titular de la cartera de Desarrollo Agrario, quien suele permanecer varios días en la muestra. También estará el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En representación del Gobierno nacional participará esta noche el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, quien será el principal referente de la administración de Milei al menos hasta el miércoles. El Presidente, que se encuentra en Estados Unidos por compromisos internacionales, podría visitar la feria el viernes.

Durante los cuatro días también se espera la presencia de otros dirigentes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asistirá el miércoles y brindará una conferencia de prensa antes de recorrer los stands. También confirmó su participación el ministro del Interior, Diego Santilli.

Entre los dirigentes que visitarán la exposición figuran además el expresidente Mauricio Macri y los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). A su vez, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que estará presente el jueves cerca de las 11.

Fuente: Agencia DIB