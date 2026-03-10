miércoles 11 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 19:24

Causa de los cuadernos: Cristina Kirchner será indagada en forma presencial el próximo martes

De esta manera, en línea con la postura de la fiscalía, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron no hacer lugar a los pedidos de nulidad.

Por Agencia DIB
Cristina Fernández de Kirchner en el balcón de su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
Cristina Fernández de Kirchner en el balcón de su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rechazó los recursos interpuestos por los imputados en la denominada causa de los cuadernos que buscaban la nulidad del juicio por lo que, el próximo martes 17 de marzo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será indagada de forma presencial en los tribunales de Comodoro Py.

Más noticias
El diputado Miguel Ángel Pichetto habló sobre el peronismo y la provincia de Buenos Aires.

Pichetto: "La provincia de Buenos Aires es imprescindible para construir el Frente Nacional"
Axel Kicillof se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. 

Axel Kicillof se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina

De esta manera, en línea con la postura de la fiscalía, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron no hacer lugar a los pedidos de nulidad.

Uno de los primeros planteos en ser rechazado fue el presentado por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que solicitó la nulidad total del juicio, alegando irregularidades en la asignación del caso al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

El TOF7 rechazó los planteos las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias, que tiene como principal acusada a la expresidenta, acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita.

Para el abogado de Cristina Kirchner los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

Por otra parte, los magistrados ratificaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el proceso.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Pichetto: "La provincia de Buenos Aires es imprescindible para construir el Frente Nacional"

Axel Kicillof se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina

El Gobierno sancionó a FATE por incumplir el pago de salarios a los trabajadores

Expoagro 2026: discurso "anti grieta" y un llamado a terminar con las retenciones

Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela vuelve al Senado bonaerense

Milei acusó a dos empresarios de atacar a los argentinos "en connivencia con políticos ladrones"

Axel Kicillof tuvo su gesto con el campo y participó de un Expoagro "politizado"

Pareja sobre la eliminación de las tasas municipales: "Si no tiene contraprestación, es un robo"

San Nicolás: se pone en marcha la edición número 20 de Expoagro

Máximo Kirchner dijo que La Cámpora "no le pone palos en la rueda" a Axel Kicillof

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
expoagro 2026: discurso anti grieta y un llamado a terminar con las retenciones

Expoagro 2026: discurso "anti grieta" y un llamado a terminar con las retenciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mar del Plata atraviesa un proceso de transformación urbana que busca revertir años de abandono en distintos sectores de la ciudad. video

De ruinas a inversiones: la reconversión urbana que atraviesa Mar del Plata