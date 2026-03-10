En la cárcel de Saavedra repararon un auto de Rally y en la primera carrera subió al podio

Los pilotos de Pigüé Soledad Santos y Juan Balbuena, en la Unidad 19 de Saavedra con el Corsa recién pintado. SPB Chapa y pintura a full en el Chevrolet Corsa. SPB Joya, nunca taxi el Corsa del rally bonaerense del Sudoeste. SPB El remozado Corsa lució impecable en Coronel Pringles. Rally Bonaerense del Sudoeste Santos y Balbuena, en el segundo escalón del podio el fin de semana pasado. Rally Bonaerense del Sudoeste

En una tarea que demandó casi un mes, personas privadas de la libertad de la cárcel de Saavedra reacondicionaron el Chevrolet Corsa de los pilotos Soledad Santos y Juan Emilio Balbuena, de Pigüé. Y este fin de semana, el auto que compite en el Rally Bonaerense del Sudoeste en la categoría N1 con el número 505 subió al segundo escalón del podio en Coronel Pringles.

saavedra rally rs Chapa y pintura a full en el Chevrolet Corsa. SPB corsa cárcel Saavedra rs Joya, nunca taxi el Corsa del rally bonaerense del Sudoeste. SPB Los trabajos se llevaron a cabo en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a partir de un pedido de los corredores y propietarios del vehículo, quienes aportaron los materiales necesarios para las tareas de chapa y pintura. Soledad Santos contó que estaban al tanto del alto nivel del trabajo de los internos durante 25 días.

Debut exitoso en el Rally corsa rally rs El remozado Corsa lució impecable en Coronel Pringles. Rally Bonaerense del Sudoeste Casi con la pintura fresca, el Corsa de Santos-Balbuena participó del 57° Rally de Coronel Pringles y no lo hizo nada mal. En su categoría, la N1, fue escolta del vencedor -otro Corsa, el del binomio Diab-Torchio- mientras que en la General terminó en el puesto 13.

Fuente Agencia DIB

