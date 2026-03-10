miércoles 11 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 19:08

En la cárcel de Saavedra repararon un auto de Rally y en la primera carrera subió al podio

El Chevrolet Corsa del binomio Santos-Balbuena fue reacondicionado en la Unidad 19 de Saavedra. El fin de semana pasado fue segundo en su categoría en el Rally de Coronel Pringles.

Por Agencia DIB
Los pilotos de Pigüé Soledad Santos y Juan Balbuena, en la Unidad 19 de Saavedra con el Corsa recién pintado.

Chapa y pintura a full en el Chevrolet Corsa.

Joya, nunca taxi el Corsa del rally bonaerense del Sudoeste.

El remozado Corsa lució impecable en Coronel Pringles.

Santos y Balbuena, en el segundo escalón del podio el fin de semana pasado.

En una tarea que demandó casi un mes, personas privadas de la libertad de la cárcel de Saavedra reacondicionaron el Chevrolet Corsa de los pilotos Soledad Santos y Juan Emilio Balbuena, de Pigüé. Y este fin de semana, el auto que compite en el Rally Bonaerense del Sudoeste en la categoría N1 con el número 505 subió al segundo escalón del podio en Coronel Pringles.

Chapa y pintura a full en el Chevrolet Corsa.

Joya, nunca taxi el Corsa del rally bonaerense del Sudoeste.

Los trabajos se llevaron a cabo en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a partir de un pedido de los corredores y propietarios del vehículo, quienes aportaron los materiales necesarios para las tareas de chapa y pintura. Soledad Santos contó que estaban al tanto del alto nivel del trabajo de los internos durante 25 días.

Debut exitoso en el Rally

El remozado Corsa lució impecable en Coronel Pringles.

Casi con la pintura fresca, el Corsa de Santos-Balbuena participó del 57° Rally de Coronel Pringles y no lo hizo nada mal. En su categoría, la N1, fue escolta del vencedor -otro Corsa, el del binomio Diab-Torchio- mientras que en la General terminó en el puesto 13.

Santos y Balbuena, en el segundo escalón del podio el fin de semana pasado.

