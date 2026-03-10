Morón: un hombre manoseó a una ciclista en pleno día y lo buscan por la patente del coche

El momento en el que el hombre saca la mano y toca a la joven que iba en bicicleta. (Imagen de video)

Una mujer de 31 años se desplazaba en bicicleta cuando, de repente, se acercó un coche y el conductor extendió su brazo y la manoseó. El desubicado y aberrante episodio ocurrió en la localidad de Morón, en pleno día, y quedó grabado en las cámaras de seguridad de las casas del barrio.

El hecho ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando Y.C. transitaba por la calle Saladillo, entre Cucha Cucha y Martín Coronado. Según relató la víctima en la denuncia, un hombre de aproximadamente 40 años, de pelo negro, se le acercó conduciendo un vehículo marca Peugeot, modelo 2008, de color negro. Al pasar a su lado, el conductor, con total impunidad, le tocó la cola. Ante el ataque, la mujer reaccionó de inmediato y le gritó: “¡Ey, qué hacés!”. Sin embargo, el hombre aceleró y escapó rápidamente del lugar, dejándola sola en la calle.

Embed Un hombre que circulaba en su coche por Morón sacó el brazo de la ventanilla y manoseó a una joven. Gracias a las imágenes captadas por las cámaras de los vecinos, la acosada logró radicar la denuncia y buscan al sujeto a través de la patente del vehículo. pic.twitter.com/Hzpj4zBIhY — ACR (@AnaClaudiaRoche) March 10, 2026 Tras el ataque, la joven recorrió la zona y consiguió imágenes de las cámaras de seguridad de los vecinos, que registraron el paso del vehículo y permitieron obtener la patente del auto.

Con estas pruebas, la mujer radicó la denuncia correspondiente. El caso quedó en manos de la UFI N°1 de Morón, que ya analiza el material fílmico para lograr identificar al conductor y determinar su paradero.

Para compartir en redes









Temas Morón

ciclista

manoseo

Video

Acoso

cámaras