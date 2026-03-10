Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado

Diego Valenzuela, dirigente de La Libertad Avanza.

En medio de una fuerte disputa interna, el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela, no asumirá finalmente como titular de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria y, en cambio, jurará como senador bonaerense, cargo para el que fue elegido en septiembre.

La decisión del Gobierno nacional está vinculada con un freno que, por orden de Karina Milei, llegó al decreto anunciado el año pasado (y nunca publicado) sobre el lanzamiento de la nueva Agencia Nacional de Migraciones. La actual ministra Alejandra Monteoliva, en concreto, no avanzará por el momento por lo anunciado en noviembre por su antecesora, Patricia Bullrich.

Al frente de esa área iba a estar Valenzuela, uno de los primeros intendentes del PRO en saltar a las filas de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, la propia Monteoliva dijo que si bien están trabajando en la Agencia de Seguridad Migratoria y en una reorientación de la política migratoria, no le pudo poner fecha al nuevo organismo.

De hecho, las políticas migratorias del Ministerio de Seguridad continuarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, por ahora no se creará una nueva agencia especializada en coordinación fronteriza, inteligencia migratoria ni una Policía para frenar amenazas transnacionales.

Frente a este panorama y en medio de tensiones entre Karina Milei y sectores que responden a Bullrich, Valenzuela decidió asumir la banca en el Senado y desde allí empezar a construir músculo político para ser uno de los posibles candidatos para la Gobernación. Allí ya están anotados el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja. Fuente: Agencia DIB

