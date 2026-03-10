martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 12:25

Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado

El ex intendente de Tres de Febrero asumirá en la Legislatura, tras frustrarse su incorporación a la administración nacional.

Por Agencia DIB
Diego Valenzuela, dirigente de La Libertad Avanza.&nbsp;

Diego Valenzuela, dirigente de La Libertad Avanza. 

En medio de una fuerte disputa interna, el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela, no asumirá finalmente como titular de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria y, en cambio, jurará como senador bonaerense, cargo para el que fue elegido en septiembre.

Más noticias
Los reos fueron habilitados a usar celulares a partir de la pandemia de Covid-19, como muestra esta imagen de abril de 2020.

Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para que dejen de ser "call centers del delito"
Javier y Karina Milei junto a gobernadores en el marco de la “Argentina Week 2026” en Nueva York.

Milei acusó a dos empresarios de atacar a los argentinos "en connivencia con políticos ladrones"

La decisión del Gobierno nacional está vinculada con un freno que, por orden de Karina Milei, llegó al decreto anunciado el año pasado (y nunca publicado) sobre el lanzamiento de la nueva Agencia Nacional de Migraciones. La actual ministra Alejandra Monteoliva, en concreto, no avanzará por el momento por lo anunciado en noviembre por su antecesora, Patricia Bullrich.

Al frente de esa área iba a estar Valenzuela, uno de los primeros intendentes del PRO en saltar a las filas de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, la propia Monteoliva dijo que si bien están trabajando en la Agencia de Seguridad Migratoria y en una reorientación de la política migratoria, no le pudo poner fecha al nuevo organismo.

De hecho, las políticas migratorias del Ministerio de Seguridad continuarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, por ahora no se creará una nueva agencia especializada en coordinación fronteriza, inteligencia migratoria ni una Policía para frenar amenazas transnacionales.

Frente a este panorama y en medio de tensiones entre Karina Milei y sectores que responden a Bullrich, Valenzuela decidió asumir la banca en el Senado y desde allí empezar a construir músculo político para ser uno de los posibles candidatos para la Gobernación. Allí ya están anotados el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para que dejen de ser "call centers del delito"

Milei acusó a dos empresarios de atacar a los argentinos "en connivencia con políticos ladrones"

Axel Kicillof tuvo su gesto con el campo y participó de un Expoagro "politizado"

Pareja sobre la eliminación de las tasas municipales: "Si no tiene contraprestación, es un robo"

San Nicolás: se pone en marcha la edición número 20 de Expoagro

Máximo Kirchner dijo que La Cámpora "no le pone palos en la rueda" a Axel Kicillof

En Nueva York, Milei respaldó a EE.UU. e Israel y aseguró: "Vamos a ganar"

Javier Alonso cruzó a Alejandra Monteoliva: "La gestión Milei solo profundiza la desidia"

Carlos Bianco: entre las reformas electorales, la boleta única y la reelección de intendentes

La Provincia criticó la ofensiva libertaria contra el cobro de tasas municipales

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Axel Kicillof y su Gabinete en Expoagro. 

Axel Kicillof tuvo su gesto con el campo y participó de un Expoagro "politizado"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Candela Cerrone en Puerto Argentino.

Una corredora pinamarense ganó la Maratón de Malvinas, la más austral del mundo