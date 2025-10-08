Fernando Sabag Montiel y Brenda UIiarte, condenados por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N°6 condenó hoy a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años por el intento de homicidio a Cristina Kirchner , ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

A Sabag Montiel −que gatilló a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta y luego confesó haber querido matarla− el tribunal lo encontró culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La pena de Sabag Montiel fue unificada con una condena previa de cuatro años y tres meses de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En total, fue condenado a 14 años de prisión.

De igual manera, en razón de una pena previa por portación ilegal de documentos, a Uliarte se la condenó a una pena unificada de 8 años y dos meses.

El veredicto fue leído este mediodía por la presidenta del tribunal, Sabrina Namer, que estuvo acompañada por sus pares, los jueces Ignacio Fornori y Adrián Grünberg.

Veredicto

¿Qué había pedido la fiscalía?

Para Sabag Montiel y Uliarte, la fiscalía había pedido penas de 15 y 14 años, respectivamente, basadas en agravantes que fueron descartados hoy por el tribunal, como alevosía y violencia de género, en modalidad de violencia política.

El tribunal también rechazó la inimputabilidad de Sabag Montiel, postulada por su abogada defensora, Fernanda López Puleio, y también el pedido para suspender el trámite solicitado por el abogado defensor de Uliarte, que alegó que ella no podía enfrentar el proceso por “incapacidad sobreviniente”.

Los condenados recibieron la sentencia sin sobresaltos, rodeados por una custodia que fue reforzada especialmente para la lectura del veredicto.

El relato alucinado de Sabag Montiel

Fue un par de horas después de que dijeran sus últimas palabras. Sabag Montiel, el primero en hablar, ofreció un relato confuso, en el que comparó este caso con la muerte del fiscal Alberto Nisman, y sugirió, indirectamente, que podría sucederle algo a él tras la condena. También tejió hipótesis propias sobre los hechos y dijo que el caso estuvo “armado”.

“Básicamente lo que quiero aclarar es que toda esta causa estuvo armada. Que plantaron un arma y que Carrizo quiere cambiar de defensor cuando fue [Gastón] Marano [su abogado] quien plantó el arma y básicamente es una estrategia. La viene usando Cristina Kirchner al igual que como se repitió con el fiscal Alberto Nisman”, comenzó.

“La misma estrategia que usaron con Diego Lagomarsino, usando a una persona del entorno de Nisman para confundir y no levantar sospechas −prosiguió− dando a entender que una persona como Nisman no necesitaba suicidarse y tenía un arma propia, tenía una 9 milímetros, la cual si él hubiera querido...”

La jueza Namer lo interrumpió y le advirtió que debía ceñir su declaración a los hechos investigados en esta causa. Sabag Montiel, sin embargo, continuó ampliando su declaración en la misma dirección, mencionando en un relato desordenado a la jueza María Servini, al fiscal Carlos Rívolo −ambos intervinieron en el proceso−, a Santiago Maldonado, al resto de los vendedores de algodón de azúcar, a Gerardo Milman −que fue investigado en una causa paralela− y al presidente de Brasil, Lula de Silva.

“Todos sabemos que [Lula] fue a visitar a Cristina y le pidió expresamente y personalmente que se encargue de mi situación”, afirmó. “Ya está. No quiero hablar más, ya dije lo necesario”, concluyó.

Uliarte, por su parte, optó por no hablar antes del veredicto.

Carrizo, preso tres años hoy liberado

Carrizo, en cambio, que estuvo preso durante todo el proceso, pero las acusaciones contra él fueron retiradas por la querella y la fiscalía, se refirió a su situación personal.

“Me parece un poco injusto que vaya gente presa y tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio y recién ahí, a esa persona le digan: ‘Ah, bueno, ya te podés ir en libertad”, dijo. “Siento esa impotencia, por haber pasado esos tres años que nadie me los va a devolver”, concluyó.

Los fundamentos de la condena serán dados a conocer el 9 de diciembre. Se abrirá luego una instancia de apelación.