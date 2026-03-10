El Gobierno sancionó a FATE por incumplir el pago de salarios a los trabajadores

El Gobierno nacional anunció que sancionará a la empresa FATE por incumplir el pago de salarios a sus trabajadores en medio del conflicto laboral que mantiene con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) . Además, decidió prorrogar por cinco días la conciliación obligatoria con el objetivo de sostener las negociaciones entre las partes.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano , a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Según explicó la cartera, la empresa incumplió con el pago de los haberes correspondientes a la segunda quincena de febrero mientras estaba vigente la conciliación obligatoria.

En ese marco, el Gobierno inició un sumario contra la compañía y anticipó que aplicará una multa económica. De acuerdo con lo establecido por el régimen general de sanciones por infracciones laborales, la penalidad puede ir desde el 50% hasta el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado por la falta de pago.

“La sanción responde al incumplimiento de las obligaciones laborales durante el período de conciliación obligatoria”, señalaron desde el Ministerio en el comunicado oficial. Además, remarcaron que el objetivo de la medida es garantizar el respeto de la normativa laboral vigente y proteger el interés general frente a situaciones que puedan afectar a los trabajadores.

De igual modo, la Secretaría de Trabajo resolvió extender la conciliación obligatoria por un plazo adicional de cinco días. La instancia conciliatoria, que inicialmente tenía vencimiento el 11 de marzo, se prorrogará con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre la empresa y el sindicato.

Solución negociada

Desde el Gobierno explicaron que esta decisión busca evitar que el conflicto se profundice y generar un marco institucional que permita avanzar hacia una solución negociada. “La prórroga de la conciliación busca preservar el diálogo, evitar la escalada del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales”, indicaron en el comunicado difundido por la cartera laboral.

El conflicto entre FATE y el gremio del neumático se intensificó en las últimas semanas a raíz de reclamos salariales y condiciones laborales. La conciliación obligatoria había sido dictada justamente para suspender medidas de fuerza y abrir una instancia de negociación supervisada por el Estado.

La falta de pago de salarios durante ese período agravó la disputa y motivó la intervención del Gobierno con la apertura de un sumario administrativo. La aplicación de una multa y la extensión de la conciliación buscan ahora encauzar el conflicto y obligar a la empresa a cumplir con sus compromisos laborales.

