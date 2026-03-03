Organismos de DD.HH. pidieron a la justica que reevalúe las condiciones de detención de Cristina Kirchner

Una imagen de la conferencia de prensa en el Congreso.

Organismos y referentes de Derechos Humanos reclamaron al Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, en una conferencia de prensa que brindaron desde el Congreso de la Nación, “que evalúe la razonabilidad ” de las restricciones impuestas a la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “a fin de garantizar la plena vigencia de los principios de igualdad y no discriminación”.

“Todos los que estamos aquí entendemos que Cristina Fernández de Kirchner está injustamente presa y que es inocente ”, señaló Charly Pisoni, de la Agrupación Hijos, al comenzar la conferencia, de la que también participaron Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ), Guillermo Pérez Roisinblit (Abuelas de Plaza de Mayo), Eduardo Tavani (APDH) y Teresa Parodi, entre otros.

“Queremos decirles que (CFK) está cumpliendo restricciones en su prisión domiciliaria que son injustas, que no hay ningún preso ni presa en la Argentina que tenga restricciones en su prisión domiciliaria ”, expresó Pisoni, al explicar que “las condiciones de detención impuestas por el TOF N°2 violan el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación".

La exmandaataria, repasó el militante, “solo puede recibir visitas 2 días a la semana, 2 horas en cada uno de esos días, 4 horas semanales en total y no más de 3 personas por cada día”. Además, cada persona que va a visitarla requiere una autorización judicial anticipada para dichas visitas, y “se necesita indicar el día y la hora de cada visita”.

Estas restricciones, advirtieron los organismos de derechos humanos, contrastan abruptamente con las condiciones de prisión domiciliaria que tienen muchos de los represores de la última dictadura cívico militar. “Hay genocidas condenados por torturas, violación de mujeres, apropiación de menores, asesinatos y desapariciones que cumplen su prisión domiciliaria en su casa, en sus countrys, que no tienen ningún tipo de restricción como tiene Cristina”, indicó Pisoni, al tiempo que recordó que “no hay ninguna norma que indique que tiene que haber restricciones a la prisión domiciliaria” sino que “es una decisión totalmente arbitraria del TOF N°2 de Comodoro Py”.

