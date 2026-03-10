miércoles 11 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 19:11

Mar del Plata: 20 años de prisión para el hombre que mató al hijo con discapacidad de su pareja

Se trata de Carlos Cardozo, quien para la Justicia cometió un “homicidio simple” y no un “femicidio vinculado” al matar a Juan Miranda (27) en Mar del Plata.

Por Agencia DIB
Carlos Cardozo asesinó de una puñalada al hijo con discapacidad de su pareja y fue condenado a 20 años de prisión en Mar del Plata﻿.

La Capital

Un hombre que en 2023 asesinó de una puñalada al hijo con discapacidad de su pareja fue condenado a 20 años de prisión en Mar del Plata. Se trata de Carlos Cardozo, quien para el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 cometió un “homicidio simple” y no un “femicidio vinculado” al matar a Juan Iván Miranda (27).

De acuerdo con el diario La Capital, los jueces Facundo Gómez Urso, María Paula Soulé y Pablo Viñas -ausente en la audiencia- no consideraron la principal figura planteada por la Fiscalía Nº 4. En su alegato, la acusación había sostenido que el ataque ocurrió en medio de una discusión entre el imputado y la madre de la víctima y que el objetivo de la agresión fue causarle daño a la mujer. Cardozo siguió la lectura del veredicto por vía telefónica desde la Unidad Penal de Batán, donde permanece detenido desde hace tres años.

Según la investigación preliminar encabezada por la fiscal Andrea Gómez -y sostenida durante el debate por su reemplazante, Constanza Mandagarán-, Miranda murió el 28 de febrero de 2023 en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde había permanecido internado durante un mes. La reconstrucción del caso estableció que las lesiones mortales fueron provocadas por la puñalada que le asestó Cardozo.

El hecho se inició con una discusión entre el imputado y su pareja, madre de la víctima. En ese contexto de violencia de género, el hombre comenzó a agredir a la mujer delante de Miranda, hijo de una relación anterior. Según consignó La Capital, el joven padecía un retraso madurativo y, al presenciar la agresión, intervino para defender a su madre. Fue entonces cuando Cardozo lo atacó con un cuchillo y lo hirió a la altura de la zona intercostal izquierda.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, mientras que Miranda fue trasladado de urgencia al HIGA. Allí los médicos constataron la gravedad de la lesión y aplicaron un tratamiento que mantuvo expectativas de evolución durante varias semanas, hasta que su cuadro clínico se agravó y finalmente murió el 28 de febrero.

Cardozo fue localizado luego en una obra en construcción situada en las calles Bermejo y Ortiz de Zárate, donde personal de la comisaría quinta lo detuvo y lo puso a disposición de la fiscal Gómez. En un principio fue imputado por “homicidio en grado de tentativa”, calificación que luego fue modificada a “femicidio vinculado” tras confirmarse el fallecimiento de la víctima.

Fuente: Agencia DIB

